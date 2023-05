A arte do gravado, de Cangas para o mundo

O pazo de Ferreirós, en Poio, acolle mañá, venres, ás 13.00 horas o acto de inauguración e premiación do primeiro Mini Print Internacional Galicia, unha primeira edición dedicada a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel da Paz. No acto participarán Luciano Sobral, alcalde da vila, e Victoria Portas, rexedora de Cangas, en representación das entidades colaboradoras, os integrantes do xurado, da organización e invitadas e invitados especiais.

O éxito da convocatoria, promovida desde o Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea que se desenvolve en Vilariño (O Hío) co mestre e artista plástico Leonardo Rial, está avalado polas 225 obras recepcionadas, procedentes de Arxentina, Australia, Austria, Alemaña, Bélxica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Xapón, Macedonia, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía e Slovakia, entre os que se decidirán os catro premios destinados para esta convocatoria, dotados con 2.000 euros; 1.000 e 500. Tamén haberá un premio especial ao artista galego/a, dotado con 1.000 euros. O xurado está integrado por Leonardo Rial; Xoán Pastor, director do Museo das Artes de Ribeira; Yolanda Carbajales, licenciada en Belas Artes, na especialidade de Deseño e Audiovisual, pola Universidade de Salamanca e gravadora; e Néstor Goyanes (Buenos Aires), profesor nacional de debuxo e pintura na Arxentina e gravador.

A mostra do I Mini Print Internacional Galicia estará acompañada dunha exposición de gravados realizados por Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto e artista plástico, estampados en Buenos Aires polo gravador de orixe galega Néstor Goyanes. Permanecerá exposta no Concello de Poio ata o 12 de xuño, de luns a venres de 10.00 a 14.00 hora, e tamén haberá visitas especiais. En Cangas, do 16 de xuño ao 14 de xullo, na sala de exposicións da Biblioteca Central, en Rodeira. O premio estivo aberto a todas as disciplinas de estampación e obra dixital impresa. O tema deste primeiro certame foi “A Paz”, e cada participante podía enviar ata tres obras, en tamaño de papel de 20 x 20 centímetros.

Os promotores confían en darlle continuidade ao Mini Print Internacional Galicia coa colaboración do Concello de Cangas, que comezou coa concelleira Aurora Prieto e continúa coa alcaldesa Victoria Portas, así como afianzar a dimensión internacional da mostra, recalcan Leonardo Rial e Xan Leira. O evento coincide coa exposición "Múltiple, a arte do gravado de Picasso a Barceló", organizado por Abanca, Afundación e o Concello no Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela.