La CIG logra que la empresa del SAF de Moaña acepte subir los salarios según el IPC

Las trabajadoras del Servizo de Axuda a Domicilio (SAF) del Concello de Moaña verán incrementados sus sueldos de este año en base al IPC del 2022. La empresa concesionaria –Protección Geriátrica– deberá actualizar los salarios toda vez que la mediación del Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos de Trabajo (AGA) dio la razón a la central sindical CIG. Y es que la empresa tenía la intención de aplicar un descuelgue del convenio, lo que a juicio del sindicato supondría una “importante pérdida salarial” para las trabajadoras. Ahora el AGA da la razón a la CIG al atender que las causas económicas que esgrimía la compañía para el despliegue no están justificadas.

Hay que recordar que el más de medio centenar de trabajadoras del SAF de Moaña ya había emprendido una huelga a finales del año pasado, bajo el amparo de la CIG, para protestar contra el convenio general que pretendían pactar las centrales mayoritarias como UGT y Comisiones Obreras.

Desde CIG-Servizos de Vigo explican que la concesionaria anunció a finales del año pasado su intención de descolgarse del convenio por causas económicas para no aplicar el incremento del IPC sobre las tablas salariales, tal y como figura en ese acuerdo colectivo. El sindicato nacionalista se mostró contrario a la decisión desde el primer momento al entender que no estaba justificada. Alegaba que “el centro de trabajo de Moaña no daba pérdidas en el momento de presentar el descuelgue. Esta medida no se puede aplicar en base a previsiones de futuro. Además estas previsiones no se ajustaban a los datos económicos reales del contrato, argumenta Pedro Pérez, de la ejecutiva de CIG-Servizos. Para el sindicalista las empresas “tienen que asumir ciertos riesgos en los contratos públicos, en el momento en el que asumen unas condiciones pactadas en el pliego del concurso público”, añade.

El periodo de consultas del descuelgue había finalizado su acuerdo, por lo que Protección Geriátrica solicitó la mediación del AGA. Después de que la empresa renunciase al descuelgue se acordaron actualizaciones de los salarios que incluyen un incremento del 5.7% en 2023 desde la nómina de abril y se abonarán los atrasos del primer trimestre prorrateados en mayo, junio y julio.

Prorrogado

El contrato del SAF de Moaña a Protección Geriátrica se encuentra prorrogado. Desde la representación sindical de la plantilla solicitaron ayer al propio Concello moañés que en la próxima licitación tenga “sensibilidad” con las trabajadoras y usuarios e introduzca cláusulas que garanticen una mejora de las condiciones laborales y de la prestación del servicio.