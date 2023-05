La Plataforma contra la Morosidad insiste en la imposibilidad de llevar los impagos del naval

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) aclaró ayer al presidente de la Asociación de empresarios de Moaña afectados por los impagos del naval, Balbino Barcia, los motivos por los cuales la entidad no puede hacer nada para llevar el caso de estos perjudicados, como adelantó FARO y como asegura que ya le había trasladado su directora ejecutiva, Pilar Ferrer, en conversación telefónica. Desde la Plataforma reconocen la situación trágica de Barcia y los restantes 18 afectados que integran la asociación que aseguran que arrastran más de 8 millones de euros de impagos de trabajos realizadas hace más de 12 años a astilleros. Añaden que el caso lo habían cogido en 2021con mucho orgullo, cuando llegó a ellos desde la Comisión Europea, a tráves del comisario de Mercado Interior, el exministro francés, Thierry Breton, pero después de esperar tiempo por la documentación y una vez en su poder, no hace mucho, comprobaron que se escapaba a las competencias amparadas por la Ley de la Morosidad.

Explican que el caso es de impagos, no de morosidad, de empresas que ya no existen y con una deuda sometida a procesos concursales. Añaden que en este tipo de situación, la Ley de Morosidad “no se aplica”. Es por ello por lo que desde la PMcM insisten en que “no podemos hacer nada porque el ámbito de actuación de la PMcM se enmarca dentro de la Ley de Morosidad”. La alternativa que les queda es la vía judicial. El caso de estos afectados, que siguen luchando para que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y el ex presidente y actual presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, les reciba para “exponerle s de primera mano la gravedad de la situación”, había llegado a Europa de la mano del concejal de Marea en Vigo, Rubén Pérez, a través de la eurodiputada de IU, Sira Rego.

El artículo 3 de la Ley de Morosidad

Según el artículo 3 de la Ley de Morosidad, que se refiere al ámbito de aplicación, esta ley se puede aplicar “a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas”. Es decir, como explica la Plataforma, la morosidad, por ejemplo, de los ayuntamientos a la hora de pagar a los proveedores, pero siempre a clientes en activo. Según este mismo artículo, quedan fuera de la aplicación de esta ley “los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores; los intereses relacionados con cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos de aseguradoras, como también (y aquí es en donde entra Moañal) las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial”.