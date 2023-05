Los animales también “votan”

La sociedad vive más sensibilizada con la protección de los animales y quien aún no lo vive, se lo recuerda la nueva ley de bienestar animal, que contempla cuantiosas multas, desde 500 a 200.000 euros. Los partidos políticos lo saben y ya no solo presumen de programas de obras, sino de candidatos y candidatas comprometidos con el cuidado de los animales. En la lista del PP, Verónica Gómez (número 8) se presenta vinculada al mundo de los animales de toda la vida. Esta vecina de Coiro y trabajadora de fábrica, reconoce que nunca se había presentado en una lista electoral, pero le animó José Enrique Sotelo, precisamente por esta vinculación y con la idea de que “Cangas puede mejorar mucho con respecto a los animales”.

La candidata a la Alcaldía de Cangas por Podemos, Carmen Berzosa, es más crítica y tras una reunión con la asociación Colonias Canguesas, actualmente responsablede la gestión de las colonias de gatos, insta al Concello a realizar su trabajo. Señala que esta gestión, aunque no lo parezca, “é un tema moi relevante, Non só polo control poboacional, senón polo posible problema de salubridade”. Actualmente el método científico de control aceptado es el de captura, esterilización y retorno (CER), según la nueva ley. Dice que la anterior de 2017 se atribuía a las personas titulares de las alcaldías de los concellos la responsabilidad en la defensa y protección de los animales cooperando en el desarrollo de medidas. En el caso de Cangas asegura que son excasas, que el Concello solo le da 2.000 euros al año a las Colonias Canguesas cuando en estos últimos 12 meses esterilizó un total de 100 gatos, con un coste medio de 60 euros, sin contar las urgencias, tratamientos o traslados. Se quejan de que la ayuda es insuficiente y desde Podemos piden más gestión al Concello, ya no solo que se haga responsable de los gastos, sino de tener un lugar acorde para los animales, de la deuda de la asociación, de más de 12.000 euros “que non conseguen cubrir coas aportacións” y de pedir las subvenciones que da la Xunta, ya que pese a estar abierta la convocatoria desde septiembre, el Concello sigue sin solicitarla.