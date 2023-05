Las protestas de Moaña para recuperar las urgencias cumplen sus ‘bodas de platino’

La Mesa Local da Sanidade de Moaña cumplió ayer 75 semanas consecutivas de protestas todos los domingoas antes la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias y, por consiguiente, sus “bodas de platino”, como así se refirió su presidenta y alcaldesa, Leticia Santos, en su intervención ante el nutrido grupo de personas que se concentró portando pancartas y carteles de “Urxencias en Moaña xa”. Dijo que no sabía si en una pareja hay más bodas que celebrar tras el platino, a lo que los vecinos corearon el “centenar”, por lo que animó a seguir en la lucha para defender el regreso de las urgencias. Señaló que no eran ni caprichosos ni inconscientes “sabemos lo que decimos que es recuperar el mismo servicio que teníamos en 2020”, cuando la consellería y debido al COVID trasladó las urgencias a Cangas.

Santos dijo que Moaña iba a seguir dando la batalla sin tirar la toalla hasta que la Casa do Mar recupere las urgencias “porque ir a Cangas no es fácil para las personas que no tienen vehículo propio o para que te acaben derivando a Vigo, como también llegar a Moaña y encontramos las farmacias cerradas. No es justo para los vecinos y seguiremos aquí el tiempo que haga falta para defender las urgencias a las que tenemos derecho”. Pidió a la consellería el refuerzo que se precisa para devolver estas urgencias, que efectivamente los profesionales alegan que sería un peligro tenerlas sin ese refuerzo, por lo que insistió que se ponga el refuerzo que haga falta “para abrir la Casa do Mar todos los días del año y a todas horas”. Arengó a los vecinos a no desanimarse porque se ha demostrado que la lucha fue necesaria para que después de 14 meses se volviera a tener médicos en el turno de tarde en Moaña. A Voz da Sanidade Por otra parte, la Asociación A Voz da Sanidade de Cangas anima a acudir a la nueva concentración convocada por SOS Sanidade Pública Galicia para mañana martes, ante el Parlamento de Galicia, a las 10:00 horas, coincidiendo con el debate de la Proposión de Lei de la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para fortalecer la Atención Primaria. La ILE está promovida por SOS Sanidade Pública que recogió más de 50.000 firmas en los municipios. La Voz da Sanidade de Cangas acude a esta concentración con su pancarta reivindicativa porque dice que los problemas de la Atención Primaria siguen sin resolverse. Desde Cangas demandan la reapertura del centro médico de O Hío porque los vecinos se tienen que desplazar a Aldán para ser atendidos, con los problemas al no existir una línea regular con horario frecuente. Reclama también la cobertura del 100% de las vacantes, bajas y vacaciones y recuperar la consulta de pediatría por la tarde, así como la tercera ambulancia de Soporte Vital Avanzado para Cangas y Moaña.