Portas desmiente a Gestido y dice que el convenio con Xiria sí que esta firmado

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, afirma que es falso que el convenio de colaboración con la asociación cultural Xiria no esté firmado. Asegura la mandataria canguesa que este acuerdo entre las partes que permite la celebración de la Mostra Internacional de Teatro de Cangas está firmado dentro del expediente pertinente, que los suscribió Xiria, representada por María Xosé Mariño, y por el Concello de Cangas, ella, la alcaldesa.

Aclara Victoria Portas que la única de las tres instituciones presentes el día de la presentación de la Mostra Internacional de Teatro, la única que ya firmó el convenio fue el Concello de Cangas, mientras que con las otras dos todavía no se firmó nada, porque aún no se resolvió la cantidad que entregarán este año. Además, el Concello de Cangas también participa, a través de la Consellería de Igualdade en el apartado de mujeres en acción.

La denuncia de que no se había firmado el convenio la había realizado el miembro de la candidatura del PP de Cangas y ex concejal de Cultura, José Luis Gestido, que criticó duramente lo que suponía un gesto inapropiado para con la Mostra Internacional de Teatro.

Ayer a media tarde, José Luis Gestido aseguraba que todo se había debido a una confusión, tras la reunión que el PP tuvo con la Asociación Cultural Xiria. De allí salió convencido de que el Concello de Cangas no había firmado aún el convenio, pese a que la Mostra Internacional de Teatro ya se había presentado. Lamenta el error, pero se mantiene en que el gobierno local tiene completamente abadonado el apartado de cultura, de hecho no tienen ni tan siquiera un concejal o concejala que se ocupe de esta área tan importante. Afirma que la relación del gobierno con la cultura no es buena.