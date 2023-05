La Asociación de Veciños de Banda do Río celebró recientemente una asamblea general de socios en la que uno de los principales puntos del orden del día era la elección de una nueva junta directiva. Al término del plazo legal no se presentó ninguna candidatura, por lo que los actuales responsables decidieron seguir al frente del colectivo vecinal, eso sí, con algunos cambios. La presidencia continuará estando en manos de Óscar Veiga, que tendrá como vicepresidente a José Manuel Bacelar y como secretaria a Loli Docampo. El equipo directivo de la Asociación de Veciños de Banda do Río se completa con tres vocales, cargo que desempeñarán Benito Estévez, Santiago Torres y Luis Gómez.

La directiva ha anunciado su intención de continuar trabajando para que se convoque el concurso de ideas para la reforma integral del barrio de Banda do Río, entre otras actividades. Aprovechando las próximas elecciones municipales quiere mantener reuniones con todos los candidatos para “saber si siguen apostando por el concurso y por el acuerdo plenario del año 2020, que todavía no se ha hecho efectivo”. La petición de una actuación ambiciosa en el barrio ha estado encima de la mesa en los últimos años, si bien aún no se ha avanzado en ese concurso de ideas que debería abrir el debate sobre el tipo de apuesta que se hará.