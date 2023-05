O Hío se moviliza para que el Sergas reabra el consultorio cerrado con la pandemia

Vecinos de O Hío salieron ayer, de nuevo, a la calle, para protestar por el cierre del consultorio médico realizado por la Consellería de Sanidade en plena pandemia del COVID-19 y que aún se mantiene. Después de tanto tiempo cerrado y de una importante inversión realizada por el Concello de Cangas, el inmueble es un nido de ratas. Los pacientes de O Hío tienen que ser atendidos en la Casa del Mar de Aldán o desplazarse al Centro Salud de Cangas. Así que hay hartazgo en las gentes de O Hío, lo hay por partida doble. Hace 12 años que se cedieron al Sergas terrenos en O Viso para construir el Centro de Salud de O Hío-Aldán y la finca está libre de cemento y llena de maleza. Allí estaban también políticos como la concejala no adscrita y ahora candidata a la alcaldía de Cangas por Esquerda Unida, Aurora Prieto; y también las candidatas del PSOE, Iria Malvido y de Podemos, Carmen Berzosa, con las ausencias del PP o el BNG (un problema de agenda, tal vez). Tampoco estaba Alternativa dos Veciños, partido por el que se presenta esta vez la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas.

Los colectivos vecinales afirmaban ayer que había aguantado el traslado a Aldán estos años de pandemia, esperando con paciencia que se les dieran soluciones a la falta de atención digna. Anuncia que la concentración celebrada ayer se volverá a repetir cada quince días hasta que se les de una solución.

Los mencionados colectivos de la parroquia de O Hío: Vilanova, Pinténs, Iglesario, Donón, Viñó, Nerga, Liméns y Vilariño remitieron también al gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, un escrito en el que solicitan la reapertura del citado consultorio y mientras permanezca cerrado se proceda a su limpieza y mantenimiento, así como que no se desista de construir un centro de salud en O Viso. “Debe terse en conta para súa construcción a poboación de ambas parroquias, que según o censo de 11 de marzo de 2021, era en Aldán 2.454 habitantes y en O Hío, 2.980. Estes 2.980 habitantes a nivel sanitario están repartidos en la actualidad entre el consultorio de Aldán e o centro de Saúde de Cangas. Datos de poboación que se deben considerar á hora de acometer esa infraestructura tan necesaria para as dúas parroquias más afastadas do centro urbano de Cangas.

En el escrito se recuerda que en el año 2015 se rehabilita la casa “A Unión” sita en el Iglesario, para fines sociales de los vecinos de la parroquia de O Hío. El Concello de Cangas, con visto e prace dos veciños da parroquia, decide habilitar no baixo da mesma o consultorio. Unha medida provisional mentres no se construía o centro de saúde nos terrenos do Viso”.

Señalan los colectivos que en la ultima reunión con la gerencia se expuso que cuando se cubriese la vacante del médico de O Hío, prevista sobre septiembre de 2022, "se nos convocará e se exporá a decisión.