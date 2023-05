Costas realiza un retranqueo en la vieja fábrica de salazón de Rodeira y el gobierno lo desconoce

El gobierno local desconocía por completo que Costas estuviera realizando el retranqueo de la finca que ocupa la vieja salazón y fábrica de conservas sita en el lugar conocido como A Garita, en la punta de la playa de Rodeira, un lugar que atraviesa el denominado camino real. La propiedad estaba obligada a realizar este retranqueo desde que hace muchos años se le acabó la concesión para la fábrica, pero por alguna razón desconocida la administración estatal no actuó. También se señala que el hecho de que se proceda en estos momentos a realizar el retranqueo y a guardar la línea del cierre de la anterior edificación se deba a que la finca y las instalaciones están a la venta. Sí que es cierto que este retranqueo supone que quede más espacio para jugar en esa canasta incómoda que los redactores del proyecto del camino real colocaron en la esquina de la finca. La parte afectada por el retranqueo es donde estaba situado el bombeo de agua a la fábrica.

Sorprende que el gobierno local de Cangas no conociera nada de esta obra cuando en varias ocasiones la Policía Local se personó en el lugar de la obra y solicitó los permisos correspondientes, mostrando la propiedad las autorizaciones de Costas y también la licencia municipal. De hecho, fuentes de Costas manifestaron que el retranqueo se realiza con una licencia municipal de obra solicitada al Concello de Cangas. Urbanismo era completamente ajeno a estos trabajos, según manifestó el concejal Mariano Abalo al ser interrogado por ellos. Es cierto que no hay buena relación entre ambas administraciones, pero el Concello de Cangas debe saber lo que se realiza en su territorio, máxime cuando otorgó licencia municipal para este fin.

La chimenea de la fábrica, que parecía que estaba protegida por la Xunta de Galicia no lo está, como tampoco la de Massó. Los expertos aseguran que lo único protegido que hay en Cangas es el Monte de O Facho, que fue catalogado Bien de Interés Cultural (BIC).

Costas se abre paso de esta forma en Cangas, pendiente de otras muchas cosas. Este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica quiere derribar las naves de Ojea por considerar que suponen un peligro evidente al sufrir daños estructurales. Y, sobre todo, porque el Concello de Cangas no da los pasos adecuados para hacerse con ellas, en modo de concesión. El gobierno local de Cangas sigue sin solicitar a Costas la concesión de las naves para poderlas utilizar, aunque sí tiene las llaves de varias para acumular en su interior diverso material de obra. Pero el descuido es absoluto. No hay olvidar que no hace mucho que entraron en una de las naves por la parte de atrás y robaron enseres que metieron en un camión, que dejó huellas en la zona. Aún hoy no se sabe qué material sacaron los ladrones de la nave.

La fórmula de la cesión se aplicó recientemente en el Concello de Moaña, donde Costas autorizó la cesión de los terrenos para acabar el paseo de Seara y rehabilitar los dos astilleros. de ribeira Desde el Ministerio de Transición Ecológica no se entiende que el Concello de Cangas no utilice esta fórmula. De no hacerlo, el futuro de las naves de Ojea es negro. Ya que su estado actual no permite otra cosa que derribarlas. No hay intención alguna de mantenerlas.

El gobierno local cangués opto por abrir expediente a Costas bajo advertencia de multa e incluso con acudir a los juzgados para obligar a la mencionada administración a actuar en las naves para evitar que se sigan deteriorando de una forma que pone en peligro a los viandantes. Ayer, en la pared de la nave afectada por el derribo de la cubierta, se jugaba a la petanca. En su momento se pidió en el pleno que se tomarán medidas y se desplazara el campo de petanca a otro lugar debido al peligro que supone el estado de las naves. Pese a la alerta dada, nadie actuó en consecuencia. El paseo marítimo de Cangas lleva más de un año cortado por esta situación.

El ministerio, pendiente del expediente y con el proyecto de demolición de Ojea, en fase de redacción

No hay constancia de multa alguna por parte del Concello de Cangas a Costas ,a pesar de que el ministerio ya denegó la desafectación de las naves de Ojea. Y Costas presentó ya las alegaciones pertinentes sin que hasta ahora el Concello moviera pieza, que se sepa. En las citadas alegaciones se hacía mención a que “se constata la omisión de la solicitud de concesión administrativa para regularizar la situación jurídica de las naves por parte del Ayuntamiento, tal y como se les había solicitado en diversas reuniones mantenidas. Por lo tanto, a la vista del mal estado de las instalaciones y de la falta de título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, procede la demolición de las mismas, a cuyos efectos la Dirección General de Costas y el Mar, a través del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, en aras de las competencias que tiene atribuidas, procederá a redactar el proyecto de demolición del conjunto de la naves de Ojea, incluidas las que son objeto del presente expediente”. Se desconoce sí ese proyecto de demolición del que habla el ministerio ya fue redactado, lo que supondría el primer paso para el fin de estas naves.