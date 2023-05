Las cofradías de pescadores con sector del percebe –A Guarda, Cangas, Baiona, Bueu, Aldán y O Grove– acordaron salir al paso, en un comunicado que el pósito de Vigo no firma pero con el que está de acuerdo, de las declaraciones vertidas por la Federación de Asociacións de Mexilloeiros de Arousa Norte, durante la concentración en el mar celebrada el pasado domingo en A Pobra do Caramiñal, en las que acusaron a la Consellería de Mar de crear intencionadamente el conflicto entre percebeiros y mejilloneros por la guerra de la mejilla. Dijeron que así “tapan as miserias das confrarías, tratando de compensalas por medio de ingresos extra para os seus mariscadores coa recolección da mexilla”.

Las cofradías con sector de percebe califican estas declaraciones de “falacia” y recalcan que en primer lugar las cofradías de la provincia de Pontevedtra ya acordaron hace tiempo no suscribir convenios con las asociaciones de bateeiros para la extracción de mejilla, “feito que obvian co obxectivo de seguir tendo enganada á opinión pública”. El problema de esta guerra no está en la escasez de mejilla o en las “miserables” zonas de reserva de percebe (15%) sino en la ambición desmedida del sector bateeiro de Arousa de producir cada vez más sin cumplir niveles mínimos de respeto con la normativa (máximo 3.500 kilos mejilla/batea/año), consideran. Añaden que las “falsedades” de los bateeiros de Arousa tienen como único objetivo “terxiversar a realidade para tentar ocultar o dano medioambiental que están ocasionando nas rías, o que posiblemente significa a causa principal da baixada de producción nos bancos marisqueiros e, por tanto, desas miserias das que falan”. Preguntan para cuándo habrá un estudio serio y valiente de lo que significa el cultivo de mejillón en batea en las rías gallegas y su repercusión en los ecosistemas y en el estado de los recursos marinos, como también si de verdad se va a seguir permitiendo el arrastre indiscriminado que esta sufriendo el intermareal de las rías gallegas, del que depende la subsistencia de cientos de especies de pescados y mariscos. Las cofradías preguntan igualmente dónde está la política de gestión de residuos derivados de la labor del mejillón que tienen que obligar a cumplir a los bateeiros. “O dano pode ser irreversible, non obstante presúmese de millóns de quilos de produción, esquecendo que os verquidos de cuncha producen contaminación”. Añaden que Europa debería de tener conocimiento de este “atentado” contra el medio ambiente y actuar en consecuencia ya que los gobernantes llevan años practicando la “política da avestruz” porque siendo conscientes del problema no tomaron medidas responsables. Las cofradías del percebe esperan que la Xunta no dé un paso atrás y siga manteniendo la “pouca miseria” de las zonas ZEP que le reconoció al sector percebeiro y confían en que Mar no intente derogar el artículo 13 del Decreto 153/2019 como piden los bateeiros de Arousa, que fue ganado en un contencioso ante el TSXG. Sacan a colación un informe de la Xunta que concluía que “queda comprobado e demostrado que a ría de Arousa está sobresaturada de viveiros flotantes dedicados ao cultivo de mexilón” y “se está producindo un incremento e aceleración da retención de nitróxeno nos sedimentos debido ao número de viveiros que ten como última consecuencia un empobrecemento en osíxeno do medio”.