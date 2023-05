Desconocía el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que la jornada de reflexión de las elecciones municipales del 28 de mayo coincidieran con la concentración motera de Bueu. El presidente, motero de corazón, no había reparado en esta coincidencia, que maldita la gracia que le hace. Porque a él le hubiese gustado disfrutar, como otros años hizo, de esta concentración dentro de un tono totalmente lúdico, sin ningún componente político por el medio. Pero, aún así, se lo pensará. Recordar que el año pasado estuvo allí con su”máquina”.

No llovió en el acto del ministro de Exteriores

No llovió. Había apuestas en la sede socialista de Cangas sobre la posibilidad de que lloviera en el acto del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Y no lo hizo, tal y como pronosticó el secretario xeral de la agrupación local, llevándole la contraria a los demás y a los propios hombres y mujeres del tiempo. Sí que sopló, por veces, fuerte el viento, que se dejó notar, sobre todo, en la intervención de la presidenta del PSdeG PSOE, Carmela Silva. Por cierto, que al ser al aire libre siempre hay algún gracioso que muestra su mala educación al pasar por el paseo que hay cerca de A Capela do Hospital.