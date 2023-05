Barcia duda que la plataforma de la morosidad no pueda actuar contra los impagos del naval

El presidente de la asociación de autónomos y pequeñas empresas afectadas por los impagos del sector naval, el moañés Balbino Barcia, considera que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en España (PMcM) “se cansó pronto de trabajar” tanto que “por poco no le da tiempo a empezar para terminar”, señala en relación al carpetazo que ha dado al caso de este colectivo de empresarios que acabaron en ella en 2021 por mediación del comisarro de Mercado Interior de la UE y exministro francés, Thierry Breton. En el escrito que el comisario europeo remitió a los empresarios moañeses, aseguraba que la PMcM está reconocida formalemente por la Ley española como una organización activa para defender a las empresas en cuestiones de morosidad. Pero la plataforma confirmó esta semana, a preguntas de FARO sobre las gestiones para solucionar los impagos de estos empresarios, que la PMcM no podía hacer nada, “porque su ámbito de actuación está dentro de la Ley de Morosidad” y que viendo la deuda, “al menos la documentación que hemos recibido, se trata de empresas que ya no existen. Son impagos y no están amparados en la Ley de Morosidad”, además de que están en proceso concursal.

Balbino Barcia no logra entender esta respuesta de una plataforma que vive de las subvenciones de la UE y dice que solo le puede generar“ disgusto”, ya que “no es la noticia que esperábamos, confiábamos en algo en positivo”. Afectados por impagos del naval reciben el apoyo del comisario europeo Thierry Breton Lo mismo le ocurre al representante de Marea en el Concello de Vigo, Rubén Pérez, que gestionó, a través de la eurodiputada, Sira Rego, que el caso de estos empresarios llegara a Europa. En diciembre, la Plataforma contra la Morosidad reconocía que no había podido gestionar ninguna solución a la espera de que los afectados les enviaran la documentación requerida. Pérez asegura que fue remitida la documentación, pero no se esperaba tampoco este tipo de respuesta. Balbino Barcia asegura que nadie de la Plataforma se puso en contacto con ellos para comunicar esta decisión. La asociación, que empezó con 12 empresarios y ahora son 19, reclama desde hace diez años solución a los impagos que arrastran desde 2008 por trabajos a astilleros y empresas del naval, una de ellas la antigua Barreras, que nunca cobrarony cifran en más de 8 milones de euros. Rubén Pérez reconoce que a Balbino Barcia le destrozaron la vida. El propio empresario señala que tiene un frente judicial abierto en Ferrol para poder cobrar la otra mitad de la deuda de más de 300.000 euros de un astillero; y otros tres (dos en Cangas y uno en Vigo) para evitar embargos por un dinero que se pidió para los trabajos que realizó a Barreras, a través de subcontratas. El portavoz de Marea asegura que estos empresarios viven una situación de injusticia, de desamparo, ni siquiera se les respondió en el proceo concursal de Barreras, ni aparecen en la relación definitiva de acreedores, algo que considera muy extrañ. Añade que las administraciones con competencias los han dejado sin solución, el Igape les había anunciado un adelanto del pago, pero ni han tenido acceso a la Ley de Segunda Oportunidad. “Es un disparate”, concluye Rubén Pérez.