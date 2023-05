Villoch defiende el refuerzo de Costa de enfermería ante el aumento de población

No hay datos estadísticos que hablen del aumento de la población en los meses de verano en Cangas. Solo cálculos estimativos realizados muy por encima. Y tenerlos sería algo vital para, entre otras cosas, demostrar a la Gerencia del Área de Vigo que es vital acabar con las restricciones a la hora de cubrir las vacaciones del personal de enfermería del Centro de Salud de Cangas, que un año más se queda sin refuerzo de costa en verano. El jefe de Servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch está convencido de que este dato estadístico serviría para demostrar la necesidad imperiosa de contar con más personal de enfermería. Señala que la población de Cangas en verano se duplica o se triplica y que las familias que alquilan casas, muchas de ellas traen a sus mayores, a los que los profesionales de enfermería tienen que atender.

El Sergas cubre en estos momentos los puestos imprescindibles, donde hay un solo profesional, casos muy puntuales, porque lo cierto, según señala también el propio Villoch, es que no hay personal para contratarlo. Afirma que ya solicitaron el refuerzo de costa, pero que desde el Sergas ya contestaron que no había personal, por muy justa que sea esta reclamación. Así que este verano se espera una carga de trabajo para los profesionales médicos y de enfermería aún mayor, porque las previsiones es que el número de turistas aumente, dato que se maneja desde las asociaciones de hostelería y también desde las que une las viviendas turísticas. Cargas de trabajo que repercutirán en la calidad de la asistencia sanitaria. Hay que tener en cuenta, además, que el periodo estival es también cuando los profesionales del a medicina disfrutan sus vacaciones. Pero no queda mucho más que hacer que el derecho al pataleo. Además, ahora desde la Gerencia se atiende a la demanda de los hospitales, que tienen que recuperar el trabajo perdido después de la huelga de médicos. Ahí van dirigidas principalmente las escasas contrataciones que se realizarán en materia de enfermería. Por si todo esto fuera poco, el virus de la gripe se mantiene en verano, seguramente alterado por la ecología del mismo. Según Benigno Villoch la gripe se mantiene activa, con muchos más casos que antes en esta época.

Respecto a los brotes de sarna, el jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas manifiesta que se dan casos puntuales en alguna familia, pero nada que no sucediera ya otros años, antes de que se pusiera de moda.