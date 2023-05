Anduxía carga contra Concello, Portos y Costas por retomar la obra de Banda do Río

“Lamentable e indignante”. Son los dos calificativos que la Asociación Ecoloxista de Bueu Anduxía ha utilizado para valorar la reanudación de las obras de Banda do Río una vez Costas del Estado ha levantado la orden de paralización de las mismas. El colectivo ha cargado contra Costas, Portos de Galicia y contra el Concello de Bueu por permitir un relleno de 80 metros cuadrados en la playa, en lugar de optar por otras alternativas que permitirían mejorar los accesos peatonales en la zona sin reducir la extensión del arenal.

Para Anduxía Costas “falla en su función de policía para salvaguardar las playas y el dominio público marítimo-terrestre” en un cambio de opinión que la asociación asegura que está relacionado “con la reciente amenaza de Portos de Galicia de continuar las obras con o sin permiso, lo que provocaría un conflicto entre administraciones”. Considera Anduxía que los argumentos de Costas señalando que las actuaciones no suponen una modificación sustancial de la zona “carecen totalmente de sentido”, ya que esa ocupación de 80 metros cuadrados “para un acceso por no ocupar aparcamientos sí es una modificación sustancial”.

Señala que si Portos apunta que la paralización de la obra ocasionaría graves perjuicios, al afectar a la seguridad del acceso peatonal y rodado a la zona, “debería haberlo pensado antes de comenzar las obras sin permiso” y añade que esa afección a la seguridad no existe “ya que la situación del puerto es la misma que antes de comenzar con las actuaciones”.

El Concello de Bueu tampoco escapa a las críticas vertidas por Anduxía, que acusa al gobierno local de “parecer estar únicamente interesado en no perder la bandera azul y en que las obras estén rematadas en verano para cuando lleguen los turistas”. A pesar –afirma el colectivo– de que Félix Juncal manifestó en el pleno del pasado martes estar en desacuerdo con la ocupación de la playa y que trataría de realizar las gestiones oportunas para evitarlo, “el concello nunca hizo nada por tratar de solucionar esta situación”. Afirma Anduxía que ha tenido que luchar en solitario para evitar el relleno, “mientras el concello miró hacia otro lado en todo momento a pesar de tratarse del arenal emblemático del gobierno municipal”. Y sentencia diciendo que no vale argumentar que el fin último es mejorar la accesibilidad “cuando existen otras alternativas que no tocan la playa y simplemente pasan por quitar aparcamientos”.

Por último, manifiesta que “es triste que Portos de Galicia siga dando la espalda a la realidad social de este pueblo y opte por rellenar la playa en vez de aplicar las alternativas presentadas por los colectivos que permitirían el mismo acceso, pero sin quitar playa”. Y finaliza asegurando que Portos “sigue siendo la administración que más daños causa en el litoral de Bueu. Después de los desastres de Pescadoira y Beluso, ahora nos quita un trozo de Banda do Río”.

El proyecto de mejora de accesibilidad en el puerto de Bueu fue paralizado el pasado 24 de marzo al no contar con el permiso de Costas para actuar en Banda do Río. Algo más de un mes más tarde Costas ha dado el visto bueno a los trabajos.