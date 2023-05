El Supremo rechaza el recurso de casación y obliga al Concello a un plan de derribo de Noria 4

La situación del edificio Noria 4 empeora a medida que los tribunales de justicia dictan sentencia. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación presentado por el Concello de Cangas y lo condena a pagar las costas a aquellos que se opusieron al mismo: los hermanos Lovera Núñez. Estas dos personas son precisamente las que iniciaron todo este proceso judicial que acabó con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga al derribo del mencionado edificio, donde viven alrededor de 60 familias.

La nueva decisión judicial del Supremo obliga al Concello a cumplir lo ordenado por el TSXG en su auto de 31 de enero de 2022, que requiere al Concello de Cangas, “na persoa do alcalde presidente, para que proceda a achergar, no prazo dun mes, o plan de actuación; e proceder, no prazo de dous meses, a prestar garantías suficientes para responder do pagamento das indemnizaciones que se deban a terceiros de boa fe. Coa advertencia de imposición de multas coercitivas por importe de 150 a 1.500 euros, que serán exixibles contra o patrimonio persoal das autoridades ou funcionarios competentes para o cumprimento do requerimento, podendo reiterarse hata a total execución da sentenza, no caso de incumprimiento de Xustiza, con audiencia das partes. Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante esta sala, no prazo de cinco días”.

Así que al decisión del Supremo vuelve a cercar a los políticos y funcionarios, principalmente a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, en este caso, porque si no se presenta el plan de actuación deberá pagar dinero de su propio bolsillo (aunque ya estará otra corporación finalizado el plazo). Es una situación que ya vivió algún que otro alcalde en su momento. De hecho, con el gobierno de hace ocho años que presidía José Enrique Sotelo, se realizaron dos presupuestos de demolición, uno para Noria 4 y otro para Noria 2, que suponían para el Concello de Cangas la friolera cantidad de 1,3 millones de euros. Para la demolición del Noria 2, el presupuesto era de 524.048,18 euros y para el Noria 4, 775.623,88 euros. Diez años después de que tuviera lugar esta tasación, los presupuestos seguro que aumentaron significativamente, dado el alto incremento del IPC de los últimos años.

La comunidad de propietarios de Noria 4, ante la petición realizada por el Concello de Cangas, para que identificara a los compradores de buena fe, contestó que era algo que competía a la administración municipal.

El Tribunal Supremos manifiesta que al recurso presentado por el Concello de Cangas le falta fundamento suficiente de los supuestos previstos en los artículos 88.2 a) b)y e) de la LJ.C.A. que permita apreciar el intereses del recurso objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. También aprecia “la falta de interés de apelación objetiva en los términos en los que se preparó el recurso, dado el marcado causimo que preside las cuestiones expuestas, vinculado a los aspectos circunstanciales de la demanda y que lo que realmente pretende el recurrente no es la indagación de la línea hermenéutica de los preceptos que cita como infringidos, sino su aplicación circunstancial al caso litigioso concreto”.

Hay que recordar que el TSXG archivó en 2022 el proceso de mediación intrajudicial para frenar el derribo de Noria 4 iniciado por el Concello de Cangas en 2020. Observó que el Concello no mostró voluntad, lo mismo que vio en la parte denunciase, al no rebajar sus elevadas pretensiones económicas. El concello quería que la operación no le supusiera ningún gasto.