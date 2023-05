O departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra presentou onte o libro “O pasado por vir 2. Un tempo posible” sobre as liberdades e o desenvolmento truncado pola Guerra Civil. Entre os autores do libro está Xaime Toxo, que afondou no Bueu de principios dos anos 30, no que coincidiron grandes persoeiros da política e da cultura, e na figura de Johan Carballeira.