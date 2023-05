Patrimonio y leyendas de Moaña en una pantalla

El Concello de Moaña, a través de la Concejalía de Cultura, presentó ayer la nueva página web “O tesouro de Moaña”, una plataforma abierta para divulgar el patrimonio, la cultura y la historia local. Arranca conuna veintena de colaboraciones sobre patrimonio inmaterial, material y natural

La nueva plataforma, que ayer se presentó en un acto en el salón de plenos del Concello de Moaña, nace con la idea de dar cabida y divulgar todo el tesoro de Moaña que es su patrimonio, tanto inmaterial, de leyendas, de gentes, de creencias; como material, de lugares singulares, monumentos; y natural, en donde encajan las leyendas de A Poza da Moura o la de O Monte da Paralaia. Javier Sánchez, coordinador y administrador de esta plataforma, impulsada por la Concejalía de Cultura, que preside Carlos Juncal; en la que colabora la estudiante/historiadora, Antía Fervenza, además de otros agentes culturales, y programada por OVO Publicidade, asegura que se buscaba una web accesible, con un buscador avanzado, que funcionara como esa “cova do tesouro en donde o patrimonio agarda por ti” y a la que las personas pueden acudir para aportar sus colaboraciones, relatos de historias, leyendas, paisajes o gentes.

Señala que supone el primer paso para reunir todas las investigaciones y el conocimiento del patrimonio local que existe, pero que está disperso en diferentes sitios de internet, webs de turismo o blogs de investigaciones individuales; y surge como una especie de herencia del centro de documentación local que, con la jubilación del blibliotecario de Quintela, dejará de existir.

Javier Sánchez añade que se trata de un proyecto común, que arrancó hace más de un año, con una primera red de contacto con los investigadores para acercar todos estos trabajos a la gente, de forma accesible, en un ejemplo “estupendo” de la era internet.

En la página ya se puede encontrar una veintena de artículos clasificados en las materias de patrimonio inmaterial, material y natural. En el patrimonio inmaterial hay artículos englobados en “A nosa xente”, como “O Entroido tradicional”, “A linaxe Romai/ O pazo do Rosal”,”A longa historia do Entroido de Moaña”, “As mulleres de Moaña, a súa labor no mar” o “As pegadas da fidalguía en Moaña: a dinastía Saavedra”; otros agrupados en “Actos festivos”,en donde hay un artículo de fiestas de A Peregrina, Remeirás, San Bartolomeu, San Antonio y las de O Carme; en “Creencias y valores”, como “O Viacrucis de San Martiño”. Se reserva espacio también para las danzas, englobado en “Lingua”, se puede leer “A orixe do topónimo Moaña”, y hay apartados también para la “Música”, “Saberes y técnicas tradicionais”, como los artículos “A técnica da ardora na pesca de baixura” y “O remo, deporte moañés”. El mar, la tradición oral y los juegos engloban otros artículos curiosos, como también el patrimonio material, agrupados en “Antigüedades”, “Artes plásticas”, en donde se puede leer un artículo sobre “O Fisgón”, “Lugares singulares”, “Monumentos” y “Restos arqueolóxicos” con numerosos artículos sobre petroglifos, el yacimiento del monte de Os Remedios, el Pazo de O Rosal, el castro de Montealegre, los molinos de Paradela, la propia iglesia de San Martiño, los objetos descubiertos en el castro de Montealegre, la Torre de Meira o la mámoa de Chan de Arquiña.

En la materia de patrimonio natural,se recoge alguna de las leyendas más transmitidas por la tradición oral como es la de la Poza da Moura. Y es que todas las leyendas en Moaña hablan de un tesoro.