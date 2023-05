Moaña renueva sus carteles “Son de Mar” con otra foto y un poema de Xosé Manuel Millán

El Concello de Moaña ha procedido a actualizar los vinilos de los carteles con los que promociona su imagen turística bajo el lema “Moaña son de mar” que se distribuyen por la marquesinas y tótems publicitarios del municipio. Se ha renovado la imagen, con otra fotografía de un amanecer sobre la ría visto desde el muelle de A Mosqueira de Moaña, obra del artista local Diego Seixo, y un nuevo poema, en este caso recordando al exalcalde y poeta, ya fallecido, Xosé Manuel Millán. Se trata del poemario “Este é o tempo do sal”, escrito en 1992: “de onde veño? Definitivamente de negar sempre as profecías/ de tombarme a cegas na fronteira de todos os presentes,/ de amar/ apaixoadamente/ cada palmo de terra que soubo dos meus pasos,/ cada raza de luz que me albergou do inverno,/ cada laño en que amiguei co terror e as donosiñas,/ cada golpe de mar que abriu o seu ventre ao recollerme/ fillo espúrio da tenrura e da esperanza.”

En el reverso de los carteles figura también el callejero actualizado de Moaña, en donde aparecen la nueva plaza dedicada a Aurelia Soage “Lela” , la recién inaugurada calle Elisa de la Peña y la parcela del futuro centro de salud de Sisalde, tal y como señala la concejala de Turismo y Promoción Económica de Moaña, Coral Ríos. Asegura que el poemario está cargado de simbolismo de “pertenza e de amor”.