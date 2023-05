La Asociación para la educación ambiental y del consumidor (Adeac) ha confirmado hoy las banderas azules concedidas a las playas para la campaña de este verano, en donde Cangas vuelve a tener la enseña de calidad para el arenal de Rodeira, que el año pasado no lució. Cangas consigue de esta manera seis banderas al repetir las de Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduiña y Nerga. Por lo que respecta a Bueu mantiene sus cinco banderas en Banda do Río, que consiguió por primera vez en su historia el año pasado; Area de Bon, Lagos, Lapamán y Portomaior.

Moaña vuelve a repetir, por octavo año consecutivo la bandera azul en la playa de O Con. Es la única playa para la que pide el Concello debido a los problemas para encontrar socorristas para el otro gran arenal local de A Xunqueira, que no ha vuelto a lucirla desde hace años.

En cuanto a los puertos deportivos, entre las seis banderas otorgadas en la provincia de Pontevedra, figura otorgada a las instalaciones del RCN de Rodeira, en Cangas.

La Adeac también dio a conocer las banderas para los centros azules, que son aquellos centros de visitantes, aulas de mar o de naturaleza, situados en municipios comn Bandera Azul, visitables y que incluyen entre sus objetivos y actividades la educación ambiental sobre los ecosistemas. En la relación de seis centros en la provincia de Pontevedra vuelven a aparecer con galardón el Aula da Natureza de Udra y el centro de Interpretación e Agrelo, ambos en Bueu.

Con respecto a la pérdida de la bandera azul el verano pasado en Rodeira, el PSOE sigue a la espera de que por parte del gobierno local se le conteste a la petición de información sobre si realmente la enseña fue solicitada o no por el Concello. Los socialistas creen que no fue pedida y que, por eso, Rodeira no apareció en la relación de arenales con bandera azul otorgada.