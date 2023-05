El BNG presenta 33 medidas de medio ambiente para que Moaña sea “o mellor lugar para vivir”

La candidatura del BNG de Moaña, que encabeza Leticia Santos, ha elaborado un programa de medio ambiente con 33 medidas destinadas a “incrementar la calidade de vida da veciñanza, a través da mellora de espazos públicos desde a perspectiva do urbanismo amable”. Señala que recogen las aportaciones de los colectivos en los ocho encuentros sectoriales celebrados entre febrero y marzo y también las líneas estratégicas desarrolladas durante estos ocho años de gobierno para seguir avanzando en la construcción de “Moaña, o mellor lugar para vivir”.

Entre esas medidas están potenciar el compostaje municipal y comarcal como alternativa a Sogama; continuar con la puesta en valor de los rutas fluviales: río do Gres, Rialdarca, O Inferno, A Fraga, O barranco do Faro, O Miñouva y O Freixa; o con el proyecto “Life Reseau” y las acciones para minimizar el impacto ambiental en las playas y la ría. Otras medidas son la búsqueda de fórmulas que permitan la inclusión del Concello como socio de comunidades energéticas; crear la mesa municipal de medio ambiente, apoyar la lucha contra el “expolio” eólico, iniciar un plan de estudio de los recursos hídricos locales y de ahorro de agua, continuar con la implantación de parques forestales de uso público en colaboración con los comuneros y vecinos, como los del Monte dos Remedios, Paralaia o Torre de Meira; avanzar en la separación de la red de pluviales; apoyar a las comunidades en la protección del monte comunal, proseguir con las campañas contra la velutina, impulsar actividades informativas sobre la protección del medio ambiente, sobre todo en el ámbito escolar y mantener el apoyo a la protectora de Animais do Morrazo y Minchiños ampliando este apoyo a otras entidades que cuiden el bienestar animal.