La transparencia política había sido uno de los estandartes del actual gobierno y también del anterior. En ambos existía una concejalía dedicada a tal fin. Se quería ofrecer una imagen distinta a la de la derecha, en opinión de los partidos coaligados. Pero si hubo problemas ya en el anterior mandato para ver las actas de las juntas de gobierno, en el actual este ejercicio democrático es poco menos que imposible de realizarlo. Desde 2021 no se suben las actas a la web del Concello de Cangas, conforme marca la propia Ley de Transparencia. Las explicaciones que se ofrecen por parte del gobierno son diversas, pero no satisfacen a nadie.

Primero se dijo que había fallos en el sistema que impedían subir con la regularidad necesaria las actas a la red y después también se echó la culpa a que se carecía de personal para cumplir con este trabajo. Claro que poco importó que se estuviese incumpliendo un compromiso del propio gobierno y también de la Ley de Transparencia. En Moaña tenemos el ejemplo de que la secretaria del Concello obligó al gobierno a subir las actas a la página web, en un empeño de exigir que se cumpla la ley. De momento, en Cangas, la secretaria municipal no lo hizo, al menos no se dio a conocer públicamente esta decisión. Así que las actas de las junta de gobierno siguen sin ser asequibles para los ciudadanos, sin bien los partidos políticos de la oposición, aunque no lo tienen fácil, sí que logran acceder a ellas de una forma u otra.

Cuando el mandato agoniza, la situación preocupa más. Los partidos de la oposición se ponen en modo alerta para que evitar que el gobierno les juegue alguna mala pasada en estas juntas. De ahí que demanden ahora más transparencia que antes. Quieren saber qué acuerdos va a adoptar el gobierno en sus últimas juntas, con el fin de no ser sorprendidos. Si bien es cierto que la mayoría de las competencias en el Concello de Cangas las tiene el pleno, la junta de gobierno puede adoptar acuerdos, como aprobar los proyectos del Plan Concellos, como ya hizo el pasado año, que después condicionen al futuro gobierno que salga de los comicios del 28 de mayo.