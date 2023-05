El ministro de Exteriores desembarca en Cangas

El ministro de Asuntos Exteriores, el socialista José Manuel Albares Bueno, presidirá el viernes un acto electoral en Cangas, en donde estarán los candidatos del PSdeG-PSOE por la comarca de O Morrazo: Iria Malvido (Cangas), Mario Rodríguez García (Moaña) y Camilo Macenlle Plata (Bueu), además de la presidenta del PSdeG-PSOE, Carmela Silva y del secretario provincial David Regades. El acto tendrá lugar a las 12.45 horas en A Capela do Hospital. No se descarta que se pueda cambiar el lugar de celebración del acto, ya que en el interior de A Capela do Hospital cabe poca gente y para ese día se pronostica bastante lluvia. El cartel hace pensar que acuda mucha más gente al acto que el aforo que tiene A Capela.

Este desembarco del ministro de Asuntos Exteriores en O Morrazo y la reiteración de actos electorales en los que están representados los candidatos de la comarca supone una apuesta decidida del PSOE por Cangas, Moaña y Bueu, con el propósito de conseguir no solo más concejales para los respectivos concellos, sino para hacerse fuertes en la Diputación Provincial de Pontevedra, donde Carmela Silva manda ya desde hace ocho años. El objetivo es conseguir que los socialistas gobiernen en solitario. También David Regades desea confirma a la cúpula gallega del PSOE los buenos resultados que se consiguieron en las elecciones autonómicas, de los que el propio David Regades hace gala en sus intervenciones, ya que si en las demás provincias se dieran los resultados de Pontevedra la situación a nivel autonómico sería muy diferente. La candidata socialista de Cangas, Iria Malvido, se encuentra arropada una y otra vez por la presidenta del PSdeG PSOE, Carmela Silva, que ya estuvo en su presentación y en varios actos más. En la precampaña, los socialistas ya celebraron su tradicional comida con la presencia de la cúpula socialista gallega. Ahí se encontraba Valentín Formoso, que es el secretario xeral del PSdeG PSOE.