Esteban Cordeiro: “Nadie en la lista vive de la política y eso aporta un plus de gestión”

El número 7 en la candidatura socialista de Moaña que lidera Mario Rodríguez, se presenta como una persona interesada por la política como medio para que “las personas vean mejorada su calidad de vida”. Esteban Cordeiro Álvarez tiene 23 años, es estudiante de FP y trabajador de hostelería. Asegura que decidió integrarse en la candidatura cuando Mario Rodríguez le expuso el proyecto para Moaña “con vida más allá de la época estival, en el que el pueblo sea dinámico y se generen oportunidades para los jóvenes, con Moaña con un papel protagonista en la provincia”.

Insiste en que todos los integrantes de la candidatura no viven de la política, tienen sus trabajos “y eso aporta un plus de gestión y de capacidad de materializar los objetivos. Ninguna otra candidatura tiene esa capacidad de gestión; ni de lejos. Somos el mejor equipo”. Uno de sus objetivos es generar empleo para que los jóvenes que acaben sus estudios no tengan que irse del pueblo. Promueven un punto de asesoramiento en el centro urbano para atender las demandas de jóvenes emprendedores y para dinamizar el comercio. Otro de los asuntos que le preocupa es la falta de vivienda: “No hay oferta de alquiler, no hay vivienda pública y eso hace que no podamos independizarnos. Hay que poner urgentemente suelo a disposición de la Xunta para vivienda pública en régimen de alquiler”.