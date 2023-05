Los colectivos sociales de O Hío elevan la presión para que los responsables políticos incluyan la reapertura del consultorio de la parroquia en sus agendas de prioridades, aunque evitan hablar de manifestaciones o concentraciones y califican de “xuntanza” la convocada para este sábado a mediodía frente a la Casa da Unión, para la que piden “la máxima asistencia”. La cita es de 11.00 a 12.00 horas, y el objetivo “reclamar el regreso de la consulta del médico a nuestra parroquia”, que fue retirado por el Sergas para concentrar los recursos en los centros de salud a raíz de la pandemia de Covid 19, y no ha regresado a pesar de que la situación sanitaria se da por “normalizada”.

La demanda no es nueva, como tampoco la fórmula elegida, a la que los colectivos sociales ya recurrieron por última vez en septiembre de 2021, entonces con las mascarillas obligatorias y el respaldo de la plataforma A Voz da Sanidade. La de este sábado es “por iniciativa propia y al margen de los partidos políticos”, apuntan. También aseguran que no les mueve la proximidad de las elecciones, sino comprobar cómo la Xunta no mueve ficha para devolverle el servicio o avanzar en el proyecto de un centro de salud compartido para Aldán y O Hío, ya sea en los terrenos de O Viso cedidos por el Concello de Cangas a la Consellería de Sanidade o en otros que se consideren más adecuados y de consenso.

Actualmente, los pacientes de O Hío reciben servicio en el centro de salud de Aldán, “donde no hay pediatra” y los médicos –hay tres asignados– “no dan abasto”. Menos aún cuando alguno no acude a la consulta por cualquier motivo, como dicen que sucedió el lunes. La situación y las demandas las han vuelto a trasladar al Sergas, acompañadas de una carta al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para “pedirle explicaciones y que actúe”, tanto en la reactivación inmediata del consultorio de O Hío como de la construcción de un centro de salud a corto o medio plazo.

Mientras esperan, añaden, el consultorio médico “está convertido en un trastero”, aunque la planta superior se utiliza para actividades sociales. También lamentan que los terrenos de O Viso entregados por el Concello de Cangas a la Xunta para levantar un centro de salud están tomados por la maleza y los escombros, de los que responsabilizan quienes los depositan y a las administraciones públicas.