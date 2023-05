Primeira xornada do Citeamor, o Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo, que chega á 11ª edición co pregón, onte pola noite, de Helena Varela e a representación posterior da obra “Vidas entre lusco e fusco”, con texto de Rosa Estévez Gantes e dirección de Silda Alfaro. Teatro Ardora xurde do grupo de posta en escena da Escola de Teatro de Cangas, o sostén de Xiria, o labor de Ningures e moita ilusión por poder levala a máis escenarios, como está a suceder. “Temos a sorte de estar en Cangas, de contar con Silda, con Xiria, con Teatro de Ningures, con Salvador del Río nas luces, con Diego Seixo no deseño do cartaz”, celebra Gantes. E tamén cun amplo elenco de ata 16 persoas na obra.

“Vidas entre lusco e fusco” enfronta dous mundos, o de vida acomodada e o que está á marxe, e na obra van pasando cousas moi actuais. “Fala de temas serios, pero con humor”, explica a autora, que xa ten escrito textos para o grupo de teatro de Meiro, entre outros. E o alumnado da Escola de Teatro celebra que a obra se abra a outros escenarios, porque “moitas veces pasabamos meses ensaiando para unha soa representación, e agora podemos facer máis”. A acollida foi “moi boa” en Pontevedra, como tamén no Auditorio de Cangas, e a súa intención é de seguir medrando sen deixar de aprender. O Citeamor só acaba de empezar e a organización, as asociacións culturais A Cepa e Entre Bambalinas, convidan a non perdelo. O prezo da entrada é máis que popular, 3 euros, e queda un mes por diante, ata o 6 de xuño, cunha excelente oferta de teatro afeccionado por grupos do Morrazo e un convidado de Vigo, Porta Aberta, con “Get back”. A cita máis inmediata, o vindeiro martes, coa representación de “O enigma do doutor Mabuso” a cargo do Obradoiro María Soliño.