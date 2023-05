Cangas decide la gestión pública de la piscina pero se queda en declaración de intenciones

La gestión de la piscina muninicpal de Cangas sigue a la deriva. Se encuentera ahora mismo en una situación irregular que los informes y contrainformes no son capaces de solucionar, por mucho tiempo que le dediquen. Ahora se sabe que la voluntad de formaciones como BNG, ACE y Avante! (no concurrirá a las elecciones municipales del próximo día 28 de mayo) optan por una gestión pública de esta infraestructura que el tiempo y la desatención tienen maltradada hasta límites insospechados. Los tres grupos políticos mencionados desean que la piscina sea gestionada a través de una empresa pública, mientras que el PSOE se abstiene y el PP se opone. Pero es solo eso, una declaración de intenciones, el acuerdo que se adoptó en pleno. Lo confirmó la secretaria municipal a los miembros de la corporación, después de ser interrogada al respecto. Así que nada nuevo. El PP entiende que el informe elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela en el que se basa el gobierno para defender la gestión publica de la piscina tiene errores de bulto, ya que no contempla la enorme subida del IPC en 2021 y en 2022. Además la creación de una empresa pública lleva tiempo y dinero y, al menos, según el PP, no estaría operativa hasta 2024, por lo que el problema de gestión actual de la piscina municipal de A Balea no se solucionaría y urge hacerlo.