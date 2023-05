Camas belinesas en Rodeira.

Esto es un lujo asiático, no solo por las vistas, sino por el precio 6 euros la hora y 25 el día. Ayer se sentó allí y guiri después de pedir una cerveza bien fría. De inmediato fue advertido que el servicio no era gratuito. Él se apresuró a responder muy educadamente con un ok, ok, ok...Cualquier día nos montan un spa en medio de las dunas.

Se puede ser alcalde o alcaldesa y trabajar A propósito, de José Enrique Sotelo (PP) y su intención de seguir como médico en el centro de salud de Cangas aunque logre la alcaldía. Creo que en una ocasión lo conté, pero debió de ser hace muchos años. En los años noventa estaba de moda eso de los hermanamientos y la prensa estaba invitada a ir con los políticos de turno. Eran tiempos del PP con mando y plaza en la Diputación de Pontevedra. Pues resulta que hicimos unos de esos viajes de hermanamiento a la ciudad de Bergerac, en Francia, sí, a la Cyrano. Cuando llegamos al Concello, a la hora prevista, nos recibió un concejal y pidió disculpas. Dijo que hasta el día siguiente por la tarde el alcalde no podría recibir a nuestra comitiva porque se encontraba de guardia en el hospital. Evidentemente, los políticos gallegos se ruborizaron un poco. Así que nadie piense que no es posible lo que dice Sotelo. Bergerac, un pueblo de más de 27.000 habitantes. Cirugía privada para el Rey de los Gitanos Gallegos Pues el Rey de los Gitanos Gallegos resulta que elige la sanidad privada para curar sus males. Sinaí Giménez hizo pública una nota en la que hablaba del éxito de su intervención quirúrgica para luchar contra la obesidad mórbida.