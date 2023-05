Amgecabe critica la posición de PP, BNG y Avante! que tumbó la modificación de A Rúa

El plan de la sociedad mercantil Amgecabe para A Rúa se pospone otra vez. El pleno de la corporación municipal, con los votos en contra del Partido Popular, BNG y Avante!, derrotó las ansias del gobierno de ACE, que esta vez contaba con el apoyo de los concejales socialistas, de sacar adelante un plan concebido para ceder terrenos gratis al Concello de Cangas para construir un equipamiento sanitario y, al mismo tiempo, desarrollar un gran centro comercial. Las excusas del PP, que en principio había anunciado su abstención, y las de Avante! y BNG no satisfacieron a la sociedad Amgecabe, que considera que se ha perdido una oportunidad y que solo se pedía que el pleno demostrara su intención de llevar a cabo el proyecto, nada más. Y esto lo podrían haber hecho, independientemente de que la corporación municipal vaya a cambiar tras las elecciones municipales del día 28. “Si el PP está de acuerdo con todo el proyecto, como dijo, no entendemos que haya que esperar un mes más, cuando se trataba solo de apoyar una iniciativa con la que parece estar de acuerdo, por lo menos así lo expresó. Tampoco se entiende que el BNG hable ahora de una posible afección de la zona por el Plan de Ordenación del Litoral, cuando no acudió a ninguna de las reuniones previstas en las que se explicaban los datos técnicos del futuro proyecto. Además, no se trata de una cuestión, la del POL, que deban resolver los políticos, sino que es una cuestión que resuelven los técnicos a través de los informes sectoriales correspondientes. Si acudiera a las reuniones, a lo mejor, no tendría dudas al respecto. En relación a Avante, explicarle que su queja de que no podía votar a favor porque carecía de la información que requiere un proyecto, está injustificada, además de señalar que la sociedad no está dispuesta a gastar más dinero en proyectos que después no prosperan. De hecho, hubo dos que se tumbaron y eso supuso pérdidas de dinero a nuestras sociedad. Lo que pedimos es una expresión pública para arrancar el proyecto”, manifiesta la sociedad mercantil.

A Amgecabe le sorprendió el cambio de postura del PP, que pasó de la anunciada abstención al no y también que el BNG, primero esgrimiera que estaba en contra de cualquier modificación puntual, cuando apoyó la modificación puntual de Eroski en la avenida de Vigo y ahora habla del POL. Los nacionalistas mencionaron que este asunto se debió de tramitar por convenio urbanístico., a lo que Amgecabe responde que es algo que fue planteado por sus técnicos y por los del Concello, pero que se descartó porque el convenio ata a las dos partes y el gobierno, tras las experiencias de Massó y Promalar no quería este tipo de compromisos que pueden acarrear después indemnizaciones millonarias, además no iba a acelerar nada proyecto. Amgecabe es consciente de que se encontró en medio de un fuego cruzado en la batalla electoral. De una parte un gobierno que quería sacar adelante un proyecto en los últimos meses de mandato, cuando lo pudo hacer mucho antes y por otra, un partido que no quiere que otros se atribuyan el éxito de un ambicioso proyecto para al economía de Cangas y para la sanidad. Además, se recuerda que el PP dispuso de cuatro años para sacarlo adelante. La sociedad mercantil considera que si se aprobaba ahora la moción del portavoz de ACE, Mariano Abalo, respaldada por el PSOE el éxito sería del adversario político. Ayer por la mañana, la empresa Amgecabe mantuvo una reunión para estudiar la situación tras el acuerdo del pleno del viernes, que optó por no pronunciarse ni tan siquiera a favor de lo que era una intencionalidad. “A nosotros nos preocupa la decisión del pleno, cierto, pero ya no nos extraña nada”, manifestaba ayer la firma Amgecabe. La mercantil seguirá con el proyecto para que que pidió licencia La empresa seguirá adelante que su proyecto para el que ya solicitó licencia, que está pendiente de las denominadas tiras de cuerdas (replanteó del terreno), para lo que hace falta que se den una serie de condiciones que, aunque fáciles, son muy difíciles de cumplir, como por ejemplo que aquellos trabajadores municipales que tengan que acudir no estén de baja y el político de turno tenga el día libre de otros compromisos. Una vez se realice este proceso, el siguiente es que Amgecabe presente el aval y proceda a realizar la cesión del terreno al Concello de Cangas para uso público. Este proyecto pretende la construcción de una zona comercial y hostelera y tiene un presupuesto de 1.6 millones de euros. A desarrollar también en la zona de A Rúa, es bastante menos ambicioso que el que se pretende sacar adelante y de donde saldrían los terrenos gratis para construir el nuevo equipamiento sanitario de Cangas. La modificación puntual tardaría dos años, preocupándose y realizando un seguimiento semanal de la propuesta.