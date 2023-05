Sotelo ofrece “ganas, ideas, proyecto y equipo” para gobernar Cangas sin dejar de ejercer como médico

Con camisa blanca remangada para aliviar el calor y como símbolo de que viene a trabajar para sacar a Cangas de la parálisis y las liortas propias del “pacto de perdedores”. De esa guisa se presentó ayer José Enrique Sotelo en la Capela do Hospital para formalizar ante altos cargos del PP y más de un centenar de simpatizantes que tiene “ganas, ideas, proyecto y equipo” con una mezcla de experiencia y renovación en el que Dolores Hermelo, Pío Millán, Rafael Soliño e Isabel Figueiras completan los cinco primeros puestos. Su valía le permitirá dedicarse a la política sin abandonar su profesión de médico, que se compromete a compatibilizar y seguir ejerciendo en el centro de salud a partir del 28 de mayo, logre o no la mayoría suficiente para gobernar. Y si lo logra será bajo unas siglas, pero no condicionado “como franquicia de nadie” y sin otro cometido que recuperar para la villa y sus vecinos el esplendor de antaño: “Ofrecemos un proyecto de Cangas, hecho en Cangas por personas de Cangas y para Cangas”. Cangas, Cangas, Cangas, no se cansó de repetir.

Sus campañeros de formación lo consideran necesario y factible. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez destacó que Sotelo lleva “casi toda una vida dedicada a la política y es impensable pensar en Cangas sin él”, por lo que pide devolverle el protagonismo de gobernar y recuperar, así, “el tiempo perdido” por los actuales gestores. “Cangas necesita ponerse de nuevo en manos del doctor Sotelo”, arengó, y dijo tener ya preparada “la chequera” para responder a sus demandas en materia de infraestructuras. La “victoria contundente” que precisa está avalada por “un proyecto fuerte y estable para que Cangas despegue”, añadió el presidente provincial del PP, Luis López, y advirtió que en las urnas se retan dos alternativas: “elegir cuatro años más de despropósitos, con un todos contra el PP, o apostar por un gobierno único, con criterio y con capacidad de gestión”. Quien más se prodigó en elogios fue la diputada y vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, que presentó a José Enrique Sotelo como “gran gestor, gran persona y gran amigo”, con quien comparte el oficio de médico, la capacidad de hacer diagnósticos sobre los problemas y las fórmulas para solucionarlos. También de “resistir y aguantar tantos años” en política, y con las ganas y fuerzas “para salir de este gobierno Frankenstein” y contribuir a apuntalar a Rueda en la Xunta y a Feijóo en Madrid. Sotelo subió al estrado celebrando la grandeza e historia de Cangas representada en la Capela do Hospital, el compromiso de “no hacer propaganda en ningún elemento del mobiliario público”, sino sólo en soportes propios, y una candidatura “con gente de Cangas para solucionar los problemas de Cangas”. “No venimos a aprender, sino a gobernar desde el minuto uno” desde una opción política que no se define “ni de derechas, ni de centro ni de izquierdas: somos Cangas”, enfatizó, en un mensaje político en el que la carga ideológica y las siglas diluyen su protagonismo para ensanchar el campo de votantes y que ya ensayaron antes, con cierto éxito, Feijóo e incluso Manuel Fraga. Tampoco faltó en el discurso de Sotelo la carga sentimental, al presentarse con tono emocionado como “un cangués enamorado de su pueblo, orgulloso de haber nacido en Cangas, de vivir aquí y, espero que pasen muchos años, también de morir en Cangas”. Y de trabajar como médico en el centro de salud de Cangas, donde se compromete a seguir pasando consulta al margen del resultado electoral. Vázquez, Pastor, López, Piñeiro, Marnotes, Carro y Estévez, en la puesta de largo de una “candidatura ganadora” En respaldo de una “candidatura ganadora” del PP comparecieron ayer en Cangas la conselleira Ethel Vázquez, la diputada estatal Ana Pastor, el diputado provincial Alfonso Marnotes, el presidente y la secretaria provinciales, Luis López y Luisa Piñeiro, o los concejales y candidatos del PP a las alcaldías de Moaña y Bueu, Javier Carro y Elena Estévez. Todos ellos, y más de un centenar de militantes y simpatizantes, aplaudieron a Sotelo y a todos los miembros de la candidatura que lidera, con Mª Dolores Hermelo, Pío Millán, Rafael Soliño y Mª Isabel Figueiras en los cinco primeros puestos. La mayoría absoluta, con 11 ediles, se completaría con José Luis Gestido, Sergio Jesús Iglesias, Verónica Gómez, Francisco Javier Soliño, Dolores Gallego y Luis Martín Carnero Feijóo. Entre los principales compromisos para los próximos cuatro años en el Concello de Cangas, destacan la construcción de un Centro Integral de Saúde (CIS), de la variante o circunvalación del centro urbano, un plan de aparcamientos que incluye uno soterrado junto a la plaza de abastos, la tercera escuela infantil de 0-3 años, una nueva EDAR, mejora de la Ciudad Deportiva y aprobación del Plan Xeral.