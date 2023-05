Moaña y Xunta negocian el arreglo del centro de salud de Domaio, que costará 120.000 euros

Concello de Moaña y Consellería de Sanidade están cerca de un acuerdo para ejecutar la necesaria reforma integral del centro de salud de Domaio que permita resolver los problemas estructurales que llevan años ocasionando goteras e inundaciones en el edificio. El gobierno local se comprometió con la Xunta a redactar la memoria valorada de las obras y se estima en un total de 120.000 euros.

De ellos, 80.000 euros se corresponden con las obras exteriores de arreglo de la cubierta por donde filtra el agua, así como para atajar otros problemas estructurales como el mal asentamiento del inmueble que ocasionó grietas en los cristales. También se debe sustituir la barandilla de las escaleras exteriores del ambulatorio, que no cumple con la normativa en materia de seguridad.

Los otros 40.000 euros son los que debe abonar el Concello para acometer el arreglo interior del centro de salud. No se podrá ejecutar esta parte hasta no acabar con los daños estructurales y garantizar que no se vuelvan a repetir unas filtraciones que existen desde la construcción inicial del inmueble hace 22 años. Hace una década ya se acometió una fuerte inversión tratando de impermeabilizar el tejado pero los problemas volvieron a aparecer poco tiempo después.

Entre los trabajos que acometerá el Concello se encuentran la carpintería, la reposición de los falsos techos y la pintura dañada por la humedad, así como la separación correcta de las aguas pluviales y fecales, para lo que el gobierno bipartito ya solicitó presupuesto a la empresa concesionaria del ciclo del agua, Aqualia.

En cuanto a la remisión de un convenio para la reparación –desvelado en una reunión de partido entre el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el candidato local del PP, Javier Carro– su contenido está en negociación. Y es que el bipartito señala que el convenio tipo para este tipo de obras no es válido porque el centro de salud lo construyó el Sergas, aunque sea titularidad del Concello. La propuesta de la Xunta es financiar la obra exterior y que ejecute todo la administración local. Desde Moaña se pide que cada administración contrate y ejecute directamente su parte “pues la responsabilidad estructural del edificio debe ser de Sanidade”, explica la alcaldesa, Leticia Santos.

La regidora añade que el convenio remitido por la Xunta “reconoce lo que decíamos, que la obra estructural les corresponde a ellos”. La negociación comenzó con la visita del gerente del área, Javier Puente, a Moaña para reunirse con la alcaldesa. La cita había contado con la presencia de integrantes de la Asociación de Veciños Monte Faro, que lleva años pidiendo un arreglo de su centro de salud.