Médicos y Concello insisten en que las urgencias de Moaña se derivan a Cangas y Carro responsabiliza al personal

La Plataforma en Defensa da Sanidade e incluso personal de la Casa do Mar de Moaña contradicen al candidato del PP a la Alcaldía, Javier Carro, e insisten en que no se atienden urgencias por la tarde en la villa. Todos aquellos usuarios que no están adscritos a un médico de tarde y acuden a una atención urgente son derivados al Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. Igual que ocurre con el resto de pacientes durante las noches, los festivos y los fines de semana desde abril de 2020, cuando las urgencias se centralizaron en el ambulatorio cangués.

Esta misma semana, en la que se reunió con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, el candidato del PP alegó que si Moaña no tiene el PAC en la villa se debe a “que los médicos de Cangas no quieren salir de allí para hacer guardias en Moaña, bien por seguridad propia o por los medios con los que se enfrenten al estar, de momento, bajo el protocolo del COVID-19”.

“Los médicos de Cangas no quieren hacer guardias en Moaña por seguridad”, dice Carro

El centro de salud de Moaña contará, desde mañana, con el quinto médico de refuerzo en horario de tarde, pero en la concentración de ayer tanto la plataforma de usuarios como la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) alegan que esto no implica un regreso de las urgencias por la tarde. “A todos nos derivan a Cangas y los usuarios lo saben. Es intolerable que digan que tenemos urgencias de tarde. Es falso y supone una falta de respeto a los vecinos”, criticó la regidora. Pidió además, a las decenas de personas concentradas por 74ª semana seguida “no desviar el foco. El problema es que hoy, domingo, el centro de salud está cerrado”.

La regidora asegura que es la Consellería de Sanidade “la que incumple su compromiso, porque en la primera cláusula del convenio para el nuevo centro de salud pone que Moaña debe tener servicio de urgencias. Si no fuera por la presión de la Mesa da Sanidade el nuevo centro se haría sin espacio para el PAC y para odontología”.

“Si no ayudas, por lo menos no estorbes”, replica la alcaldesa a su rival político

Se dirigió directamente a su rival electoral por el PP para pedirle, “como se dice en mi familia, si no ayudas, por lo menos no estorbes”. Añade que las urgencias que se atienden son en horario matutino, como en todos los centros de salud, porque los horarios del PAC son de tres de la tarde a ocho de la mañana.

El portavoz de la plataforma de usuarios, Gabriel Ferral, corroboró que se siguen derivando a Cangas a los pacientes con atención urgente de tarde. “Parece que no entienden por qué nos concentramos desde hace 74 semanas. Es tan sencillo como que queremos las urgencias en Moaña”.

En la concentración se aludió también a que las afirmaciones de que se atienden urgencias de tarde “además de ser falsas, generan confusión entre los vecinos, que ya no saben a donde tienen que ir para que les atiendan y andamos como pollo sin cabeza. Esto roza el maltrato a los vecinos”, se quejó la alcaldesa entre cánticos como “Onde están, que non se ven, as urxencias do PP”.

Santos: “Si el domingo la Casa do Mar está abierta no habrá concentración. Está en manos de la Xunta”

La atención primaria es el principal asunto de debate político en Moaña en esta precampaña. Desde Sanidade y desde la candidatura local del PP se acusó esta semana al gobierno bipartito (BNG-PSOE) de tener interés en que no mejore la sanidad para sacar rédito político, aludiendo a que las fuerzas de izquierdas no aprobaron en el Parlamento gallego la Ley para otorgar plazas de médicos por concurso de méritos y sin oposición. En la concentración de ayer la alcaldesa consideró estas acusaciones “una falacia” y alega que “los que mantienen este problema en la agenda de las elecciones son los que nos niegan los mismos servicios que teníamos antes de la pandemia”. En este sentido, la nacionalista insistió una vez más en que el final de las concentraciones “está en manos de la Xunta. Si el próximo domingo nos encontramos la Casa do Mar abierta con el PAC, se desconvocará la protesta”.