Los comuneros de Cela aprueban con condiciones el plan del Concello para Chans

Hace un mes el Concello de Bueu mantuvo un encuentro con los colectivos de la parroquia de Cela para presentarles el avance de la propuesta para poner en valor el área natural de Chans. Fue una primera toma de contacto porque la reunión más importante fue este fin de semana, en la que el ejecutivo local se entrevistó con la Comunidade de Montes de Cela. Los comuneros son los propietarios de los terrenos y por una amplia mayoría dieron su visto bueno al plan municipal, aunque con condiciones.

Concello y comuneros se citaron en el Centro Sociocultural de Cela, un encuentro en el que el alcalde, Félix Juncal, y el edil de Medio Ambiente, Xosé Leal, expusieron con detalle la propuesta que se pretende para “renaturalizar” un espacio de una hectárea de superficie. Al concluir la comunidad de montes se reunió en asamblea y casi por unanimidad validó el plan municipal. Un visto bueno sujeto a tres requisitos: la constitución de una comisión mixta de seguimiento para evaluar las distintas fases del proyecto, que el Concello de Bueu gestione y obtenga los permisos necesarios ante las administraciones implicadas y finalmente la firma de un nuevo convenio de colaboración para gestionar el área recreativa de Chans.

La directiva comunal ve con buenos ojos la intervención que se plantea desde la administración municipal, pero precisan que es necesario contar con la autorización de instancias superiores. “El Concello deberá tramitar los permisos delante de Augas de Galicia, Medio Rural, Xurado Provincial de Montes y ante cualquier otro organismo que se vea afectado”, explican desde la Comunidade de Montes de Cela.

Desde el Concello de Bueu esperaban la respuesta de los comuneros antes de dar nuevos pasos. “Presentamos una propuesta, que todavía no es un proyecto, porque si no contaba con el aval de los comuneros no tendría sentido seguir adelante”, explicaba Juncal. Ahora que los propietarios del área recreativa han dado luz verde a la iniciativa se procederá a encargar la redacción del proyecto y a iniciar los trámites necesarios.

El planteamiento expuesto desde el Concello pasa por potenciar el espacio del mirador, crear zonas deportivas y de juegos, merenderos y asadores, a las que se añadirían una cafetería, una sala multiusos, vestuarios y baños. Uno de los elementos más llamativos estará en la zona central: un ámbito de unos 3.200 metros cuadrados de superficie, que se denomina como “campiña”. Sería un espacio abierto preparado para albergar romerías y otras celebraciones multitudinarias.