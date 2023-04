Maio, mes do teatro amador

“O teatro amador é aquel practicado por persoas que aprecian o teatro, execútano con dedicación, pero sen buscar proveito económico. En caso de lucro, este cubrirá os gastos da montaxe ou será destinado a entidades que precisen axuda”. A definición, máis ou menos académica, encaixa cos sete grupos que participan no Citeamor, o Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo que chega á 11ª edición con funcións repartidas en seis martes consecutivos, ata o 6 de xuño. O programa abre pasado mañán no Auditorio Xosé Manuel Pazos co pregón de Helena Varela ás 20.30 horas e a posta en escena por Teatro Ardora de “Vidas entre lusco e fusco”, de Rosa Estévez Gantes e dirección de Casilda Alfaro.

O Obradoiro de Teatro María Soliño será o próximo en subir ao escenario, o 9 de maio, para representar a obra “O enigma do doutor Mabuso”, de Tomás Afán Muñoz e tradución e direción de Xoán Carlos Riobó, que tamén é o coordinador do evento organizado polas asociacións culturais A Cepa e Entre Bambalinas. As entradas, a tres euros, póñense á venda na billetería do Auditorio antes de cada función. O ciclo continúa o martes 16 de maio con dobre sesión. Ás oito da tarde representarase “Nesta obra ninguén chora”, de Mariana de Althaus, con dirección de Fran Paredes e Rosa Domínguez. E ás nove da noite, o Grupo de Teatro do Colexio Eduardo Pondal representará “O xuízo”, unha creación colectiva con dirección de Ángel Currás. O colectivo Porta Aberta, de Vigo, é o convidado ao Citeamor e porá en escena a obra “Get back” o martes 23 de maio. O mes péchase co grupo de teatro Charaviscas, de Domaio, coa obra “Desconectadas”, unha creación propia a partir de textos de Juan Mayorga, Santiago Cortegoso, Jordi Galcerán, Las Raras e Antonia San Juan, e baixo a dirección de María Salgueiro. O telón baixará o 6 de xuño despois de actuar Furafollas Teatro coa obra “Popurri”, da que é autor e director Sócrates Pérez de la Campa. Con esta programación, o Citeamor volve atoparse co público despois de tres anos suspendido pola pandemia de Covid, que causou “unha desfeita” nos grupos e reduce a sete o número o número de participantes, practicamente a metade dos mellores tempos, ainda que a ilusión dos promotores por recuperar o pulo segue intacta e tamén a necesidade de manter o teatro como ferramenta de expresión e lugar de encontro.