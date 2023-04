El PP critica las carencias de personal en el servicio de Atención Temperá

El PP denuncia la situación que padece el servicio de Atención Temperá dependiente del Concello de Cangas por la falta de cobertura de profesionales que están de baja y de la externalización de algunos servicios. “Hace unos días se conocía la falta de un psiquiatra en la Unidade de Atención á Drogodependencias (UAD), por jubilación desde octubre; ahora sabemos que no era una situación aislada, sino que estaba sucediendo lo mismo con el servicio de Atención Temperá”, señalan los populares. Primero, con la baja de la fisioterapeuta desde agosto hasta marzo, que no fue sustituida, y después con la baja de la logopeda desde octubre y que no fue sustituida hasta enero mediante la contratación de una empresa externa. “Para que luego se les llene la boca hablando de municipalizaciones y defensa de los servicios públicos” ironizan. “Una cosa es hablar y otra hacer” remachan desde el PP.