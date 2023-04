Moaña sella su hermandad con la Meira de Lugo en un emotivo pleno de despedida

La corporación de Moaña cerró ayer su presente mandato, con la celebración del último pleno ordinario antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Fue una sesión marcada por la emotividad, las lágrimas y las despedidas de muchos ediles que llevan años con acta de concejal y que no concurren a estos comicios o lo hacen en puestos de simple apoyo en las listas electorales. El carácter preelectoral de la sesión quedó patente en que el todavía portavoz de XM pero candidato por el PP, Javier Carro, se sentó en primera fila, al lado del portavoz saliente de los populares, Vicente Verdeal.

Marta Freire: “Actué desde la ética, porque yo sí tengo principios”

Pero antes de las despedidas hubo tiempo para sellar importantes acuerdos que deberá asumir ya la próxima corporación. El más simbólico de ellos fue la formalización de la hermandad entre el Concello de Meira, en Lugo, y el de Moaña, impulsado por las asociaciones de la parroquia moañesa de Meira como el colectivo de vecinos y la Comisión de Festas de Samertolaméu.

Vicente Verdeal: “Espero que los próximos ediles también trabajen por Moaña”

Todos los grupos aprobaron un hermanamiento que comenzó hace años con visitas por ambas partes y la redacción de un programa de actividades comunes e intercambios culturales. Por parte de la comisión de fiestas intervino Víctor Piñeiro quien, visiblemente emocionado, agradeció “a todos los que hicieron posible este acuerdo que para nosotros es algo muy especial y que empezó con una simple llamada”. Los representantes de los grupos políticos, por su parte, señalaron que este hermanamiento viene a “formalizar una realidad, con intercambios en los últimos años entre ambos pueblos unidos inicialmente gracias a la toponimia”.

Odilo Barreiro: “Traté de mostrar unos altos niveles de rigor y coherencia”

Fue la alcaldesa, Leticia Santos, la que leyó la rúbrica a un hermanamiento “que consolida la relación entre dos villas gallegas muy diferentes. Una de interior y ligada al mundo agrario y otra de costa y unida al mundo marinero”. Identificó también la relación de las “dos Meiras” con el agua, pues en la moañesa se encuentran algunas de las traídas vecinales más grandes de toda Galicia y en la Meira de Lugo nace el río Miño.

Aldán Santamarina: “El asociacionismo y la implicación del personal fueron clave”

La sesión sirvió también para que Moaña aprobase su segundo Plan da Infancia e da Adolescencia, que establece un marco para dar voz a los menores en las decisiones municipales. El concejal de Mocidade, Daniel Costas, explica también que este documento permitirá al Concello obtener el sello de “Ciudad Amiga de la Infancia” que concede Unicef.

Rodrigo Currás: “Santos y Freire tienen una enorme capacidad de liderazgo”

Por unanimidad el pleno también aprobó la declaración de especial interés y utilidad pública del proyecto de un módulo de barbacoas con cubierta en Chan da Arquiña, que van a ejecutar los comuneros de Domaio. Este paso les permite obtener una bonificiación del 75% del impuesto de construcciones (ICIO).

Solo con los 10 votos del gobierno bipartito (BNG y PSOE) y la abstención de PP y XM se rechazó el recurso de la empresa del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) contra la prórroga del contrato y en el que trataba de lograr una revisión de precios.

En el turno de ruegos y preguntas, y ya sin tiempos regulados, intervinieron algunos de los concejales que marcaron la vida política de Moaña en los últimos años y que no seguirán en ella. Por el PP, Vicente Verdeal asumió la portavocía del grupo con la retirada de José Fervenza. Citó a los compañeros de corporación “y a los del grupo del PP que me ayudaron tanto como Silvia Rueda, Araceli Otero o Carlota Zabaleta. Me arroparon en estos años de trabajo. Todos estamos de paso en la corporación y espero que los ediles que integran la próxima también lo hagan por las mimas razones de trabajar por los vecinos y por el bien de Moaña”.

Odilo Barreiro, que concurre en las listas del BNG en el puesto 17, deja atrás ocho años al frente del urbanismo municipal. Repasó los nombres de los trabajadores del departamento de urbanismo, con especial atención a “Arturo Garrido y Geno Piñeiro, que ya no están entre nosotros”. El nacionalista espera “tener mostrado en estos 10 años unos niveles de rigor y coherencia como los que le exijo a la próxima corporación”.

Aldán Santamarina, también del BNG, es el artífice de los presupuestos municipales y la reducción de la deuda en los últimos 8 años, así como de programas de normalización lingüística. “Es un momento con una fuerte carga simbólica. Se acaba una etapa trascendente de mi vida”. Santamarina consideró que el bipartito que arrancó en 2015 “tiene algo fundamental, que es un equipo sólido, unido y con un modelo de villa”, pero consideró que se le unieron “dos cosas imprescindibles, que es la conexión con el tejido social y la implicación del personal del Concello”. Cerró su intervención mostrando el libro “Sempre en Galiza”, de Castelao, que también llevaba cuando juró el acta por primera vez.

Un reproche

Por el PSOE Rodrigo Currás, que lleva cuatro años al frente de Mobilidade, agradeció a todos los que le ayudaron y ensalzó “la capacidad de liderazgo de Marta Freire y Leticia Santos”. Valoró a los ediles de la oposición “que en su mayoría me trataron con respeto”, aunque afeó a Javier Carro, sin nombrarlo, por “ser mi antagonista y usar salidas de todo, ofensas, faltas de respeto e insinuaciones falsas, pese a que siempre fui educado”.

El discurso más emotivo fue el de Marta Freire (PSOE), teniente de alcaldesa con Santos durante ocho años. “Siempre actué desde la ética y la responsabilidad, porque yo sí que tengo principios, que es una cosa muy importante en política”. Agradeció a la militancia del PSOE sus victorias en las primarias y a su familia “que me permitiese dedicarme a la política, que me apasiona”. No pudo contener las lágrimas cuando recordó al capataz de la cuadrilla de obras, Jesús Boubeta, tristemente fallecido en 2021 “y que era la mano derecha del equipo de gobierno”. Calificó a Leticia Santos como “una persona necesaria en política con una capacidad de trabajo inmensa”. La regidora abrazó a sus compañeros de gobierno que dejarán la política.