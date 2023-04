Educación sanciona dos veces al catering de Moaña que sacó a la calle a las Anpas

La concentración de este jueves, con más de 300 personas convocadas por la Federación de Anpas de Moaña “Arco da Vella”, evidenció el hartazgo de las familias de la localidad ante los dos años de problemas con la calidad y cantidad de los menús escolares. Las familias encontraron, igual que en dos ocasiones anteriores en el pleno, el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación. Ante esto, ayer desde la Consellería de Educación señalaron que no se están quedando quietos ante el problema. El departamento de la Xunta alega que “llevamos tiempo analizando este servicio y se realizaron varias auditorías así como inspecciones a raíz de las quejas recibidas”.

Estas investigaciones concluyeron con la apertura de dos expedientes sancionadores a la compañía “Alimentación Saludable Gallega” que se encarga de suministrar desde hace varios años a los comedores escolares de todos los colegios de Infantil y Primaria de Moaña, con la excepción del CEIP Reibón, que es el único que cuenta con cocina propia.

Desde la Xunta señalan que el primer expediente acabó con la imposición de penalidades “por incumplimiento contractual”, mientras que este segundo está en marcha y en fase de alegaciones por parte de la empresa, por lo que podría concluir con otra multa.

“La consellería está vigilante para que se cumplan estrictamente y en todo momento las obligaciones contractuales y, de esta forma, garantizar la calidad del servicio”, apuntan desde Educación. Una de las quejas más repetidas por parte de la Federación de Anpas en la concentración de esta semana se centraba precisamente en la falta de respuesta directa desde al Xunta a sus quejas.

Más de 300 personas se concentraron convocados por la Federación de Anpas

Educación señala también que los contratos de comedores de gestión indirecta de los colegios caducan este año, tras la prórroga concedida después de la pandemia de COVID-19. “En breve saldrá una nueva licitación para los próximos cursos”, apunta. Las Anpas son conocedoras de este proceso abierto y tratan de hacerse con el pliego de condiciones para presentar sus alegaciones y tratar de que no se repitan los problemas de los dos últimos años.

De todas formas, de momento no hay respuesta a la propuesta que realizaron los colectivos de madres y padres, que pasa por una ampliación y adaptación de la cocina del CEIP Reibón, de forma que sirva para abastecer al resto de comedores escolares del municipio. Desde Arco da Vella entienden que la gestión indirecta a través de servicios de catering “siempre acaba tendiendo al mismo problema, con recortes en la calidad de los platos”. Por ello apuestan por una cocina en la localidad que facilite, entre otras cosas, la compra de productos frescos y de proximidad.

Parlamento

Además de reclamar en dos plenos de la corporación, por unanimidad, una mejora de los menús escolares en Moaña, el asunto ya se debatió en el Parlamento gallego a iniciativa del PSdeG-PSOE. En dos semanas volverá a la cámara autonómica este problema de la mano del BNG.

“La comunidad escolar debe participar en el nuevo contrato”

La Federación de Anpas encontró, en su protesta del miércoles, el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas de la localidad. Tanto concejales de todos los grupos de la corporación como los candidatos a los próximos comicios del 28 de mayo estaban representados tras una pancarta que rezaba: “Por unha alimentación de calidade no ensino público de Moaña”. Si no encuentran una mejoría en los menús seguirán emprendiendo acciones de protesta en este final de curso. Las Anpas señalaron que no tenían intención de abrir un conflicto, pero aseguran que la calidad, presentación y compensación de los menús empeoró todavía más en las últimas semanas. Lo contraponen a la “fuerte inversión de la Xunta en este servicio y en las becas a las familias más necesitadas”. Los candidatos a las elecciones locales recogieron el guante de su demanda de ampliar la cocina del CEIP Reibón para que pueda ser utilizada por todos los centros educativos de la villa. En el acto intervino la actual concejala de Ensino, Dolores Chapela. “Nos tienen que escuchar de una vez. Basta ya de esta situación”, alegó la edil nacionalista. Pidió a la Xunta “que nos escuche porque ya llamamos a muchas puertas” y asegura que “la causa es justa”. Chapela defiende que la comunidad escolar de Moaña entre “en la negociación de las condiciones” del concurso público para el catering del próximo curso, “para que se deje de primar el criterio económico. Lo que debe primar es un servicio de comedor de calidad y digno para los niños”.