Bueu exige a Portos que use en Pescadoira el mismo criterio que en Banda do Río

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, reclama a Portos de Galicia que aplique en Pescadoira el mismo criterio que acaba de emplear en Banda do Río para levantar la paralización de las obras de la senda y pasarela peatonal. “Que no demore más la aplicación de ese criterio: son espacios que fueron transferidos o adscritos a la Xunta de Galicia y si en Banda do Río no hace falta la autorización de Costas, en Pescadoira tampoco”, argumenta Juncal.

