El PSOE presenta su candidatura de “valientes” con “mucha pasión por Bueu”

La candidatura del PSOE de Bueu celebró ayer su puesta de largo con una presentación en el Centro Social do Mar y a la que acudió la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el secretario general provincial, David Regades. La lista está liderada por Camilo Macenlle, que presentó a su “equipo de valientes” y aseguró que trabajarán para que “Bueu cambie y cambie para mejor”. La presidenta provincial elogió la candidatura formada por Macenlle, de la que destacó que se presenta “con ideas, proyectos y con mucha pasión por Bueu”.

El acto en la sala multiusos del Centro Social do Mar sirvió para que el candidato avanzase las líneas maestras de su programa electoral, que girará alrededor de cuatro ejes: facilitar el acceso a la vivienda, frenar la pérdida de patrimonio y conservar la esencia marinera y conservera de Bueu, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y poner en marcha una programación cultural para todos los públicos. Camilo Macenlle, que regresa a la política municipal después de una experiencia como concejal durante su juventud en Marín, esbozó algunas de las propuestas con las que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo.

Así, en materia de vivienda propone crear un parque municipal de viviendas de alquiler e impulsar proyectos antiespeculativos; en patrimonio defiende “proteger lo poco que queda del Bueu marinero y conservero”, poner en marcha un Museo Etnográfico o recuperar eventos tradicionales; en lo que se refiere a la calidad de vida apuesta por el mantenimiento y conservación de espacios públicos así como por proyectos naturales y de ocio; y en cultura defiende una programación abierta, plural, estable y “despojada de sesgos ideológicos porque la cultura une, no separa”.

Carmela Silva afirma que el PSOE “va a por todas” en la próxima cita electoral y alaba el “ambicioso proyecto” de Camilo Macenlle. “Hay que trabajar para que Bueu juegue un papel de liderazgo junto a Cangas y Moaña para que O Morrazo avance” y pone en valor las potencialidades del municipio en crecimiento económico, creación de empleo y como referente de economía azul. La presidenta de la Diputación insiste en que tanto Bueu como el resto de la comarca parten con una situación de ventaja “por su potencial en torno al turismo sostenible a partir de la puesta en valor de su patrimonio cultural, paisajístico y etnográfico”.

Durante su intervención, Camilo Macenlle animó a mirarse en el espejo de otras ciudades de la provincia y se refirió expresamente a Vigo y Abel Caballero. “Una ciudad que mejoró muchísimo, que supo reinventarse y que hoy atrae y genera economía y riqueza”, puso como ejemplo a seguir. La campaña electoral no ha comenzado todavía y por tanto los candidatos no pueden pedir el voto. En este sentido, Macenlle defiende que el 28 de mayo “hay que votar por Bueu y no por el amigo, ni por el familiar y ni siquiera por las siglas con las que cada uno pueda estar más de acuerdo si se da la circunstancia de que el candidato que las representa no es el más idóneo”.

A la hora de hablar de la lista electoral, Camilo Macenlle valora que combina a la conocida como “generación Z”, con jóvenes como Marcos Piedras, Aitana Fernández y María Vilas, con un veterano como Manuel Bernárdez, de la denominada como “generación silenciosa” y con una gran experiencia vital.

El secretario general del PSOE en Pontevedra, David Regades, sostiene que la formación socialista presenta en O Morrazo “candidaturas que ofrecen alternativas claras” y en el caso de Camilo Macenlle en Bueu destaca que “supo elaborar un programa con sello propio y rodearse de un equipo humano que se va a traducir en buenos resultados”.