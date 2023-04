Carro asegura que el pabellón de Reibón “no se arregla en un día”

El candidato del PP a las elecciones municipales de Moaña del próximo 28 de mayo, Javier Carro, no se da por satisfecho con el requerimiento del Concello a la empresa que reformó el pabellón de Reibón para subsanar las deficiencias este sábado. Acusa a la edil de Deportes de “vivir en una realidad paralela” y alega que en comisión les aseguró “que no iba a pedir por escrito a los técnicos la confirmación de que el polvo azul que desprende la pista no es tóxico y ahora sale al paso con un informe en el que presiona a la empresa para que subsane las deficiencias en un solo día”.

Para Carro el pabellón está ahora peor que antes de la reforma. Alerta de que también sufre goteras, inundaciones en los baños cuando llueve y “los sistemas de seguridad de las gradas están rotos”. Duda de la existencia de un informe técnico con todas las deficiencias “porque nos lo negó en comisión”.