Alternativa dos Veciños se presenta en 8 concellos gallegos además de en Cangas

Alternativa dos Veciños (AV) es un partido fraguado en Oleiros, bajo el liderazgo del alcalde de esta villa coruñesa, Ángel García Seoane. De un tiempo a esta parte, la citada formación de izquierdas tiene vocación de extenderse y de procurar convertirse en una partido capaz de presentarse a las elecciones autonómicas, que también están próximas. Ángel García es desde hace mucho tiempo compañero político de Mariano Abalo, y su presencia en Cangas en el pasado mes de febrero, no era otra cosa que iniciar el camino de tránsito de ACE a Alternativa dos Veciños, que en Cangas encabeza Victoria Portas. Este encaje autonómico al que parece abocado Alternativa dos Veciños quedó explícito en esa visita de Ángel García a Cangas, donde habló de la necesidad de reunificar la izquierda ante lo que él consideraba el avance de la derecha.Y ya se hablaba en clave de Galicia, incluso de España.

Alternativa dos Veciños además de presentarse en Oleiros y en Cangas lo hace también en Fisterra, A Coruña, Cambre, Sada, Corcubión, Carral y Culleredo. Esta formación independiente nació en las elecciones municipales de 1979 y pretendía representar a las distintas asociaciones de vecinos de Oleiros y con Xosé Luis Martínez como candidato a la alcaldía. En 1983 fue cabeza de lista Ángel García Seoane, que es también en la actualidad diputado provincial.

El no identificarse en su nombre como un partido de izquierdas es una estrategia a la que hizo mención Ángel García Seoane cuando vino a Cangas: ser capaz de atraer también a otro tipo de electores. Seoane reconocía y presumía de que su formación en Oleiros tenía votantes de derecha.

Sí que es verdad que bajo ese formato de Alternativa dos Vecinos, Cangas pierde entidad, en comparación con el nombre de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) que es quien está en estos momentos en el gobierno con tan solo tres concejales.

Una análisis más pausado de la candidatura de Alternativa dos Veciños, en la que sorprende ver a Mariano Abalo de número once, hace pensar que el que fuera líder de la FPG esté pensando a nivel autonómico. No se puede decir que lo importante no es el puesto en el que se vaya si la principal lucha que hubo en este mandato fue precisamente por un puesto, con motivo de la muerte del alcalde Xosé Manuel Pazos.