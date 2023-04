El que avisa...

Este cartel estaba ayer en el acceso al Concello de Cangas y el mensaje incluía unos cuantos signos de exclamación para llamar la atención sobre el hecho de que la pared estaba recién pintada. Esperamos y deseamos que la persona de la imagen lo hubiese leído a tiempo y que no llegase a apoyarse en la parte baja la pared. Si no, el recuerdo va a ser bonito... y de color gris.

"Pitutis" y darle muchas veces al "play" en Spotify para escuchar a Skarnivals

La banda de Bueu The Skarnivals publicó este año su nuevo disco, “Latexos”, un álbum que se puede comprar o escuchar a través de plataformas como Spotify. De hecho, darle al botón de reproducción en Spotify es una buena manera de apoyar a la banda bueuesa porque genera ingresos. ¡No todo va a ser para Shakira y ‘salpiqué’! “Latexos” es un disco lleno de canciones con carga social y reivindicativa. No nos consta que haya ninguna con el título de “Pitutis do País”, pero quién sabe que ocurrirá en el futuro. ¿Por qué lo decimos? Son los misterios de la noche...

Una alineación de lujo en la grada de O Gatañal

Este año nos va a tocar sufrir mucho con el Frigoríficos del Morrazo. Pero ir a O Gatañal y no sufrir es algo casi incompatible. Vamos, es como ir a Pontevedra y no oler a celulosa. Y entre toda esa afición de O Gatañal hay muchos ilustres exjugadores, que ahora viven su pasión por el balonmano desde las gradas. Este domingo por allí estaban Dani Cerqueira, Fernando Eijo, Suso Soliño, Alen Muratovic... A poco que nos pongamos nos sale una alineación de lujo para echar una mano en caso de necesidad.