“Vou no posto que quero ir; síntome moi ben representado en Victoria Portas e todo o equipo”

Despois de case medio século como concelleiro da Corporación de Cangas, agora ocupa o número 11 na lista de Alternativa dos Veciños nas eleccións do 28 de maio.

–Non semella un posto de saída...

–Espero que si... (risas)

–Decidiu vostede dar un paso ao lado ou non lle quedou outra?

–É unha mistura entre a necesidade de facer un equipo renovado co garante da experiencia na xestión municipal en defensa dos intereses públicos de Cangas. Todas as persoas que formamos esta candidatura estamos en primeira liña. Outra cousa é que a xestión directa nos toque nun momento dado a uns ou a outros. Todo o mundo aporta un gran de area, e a lista fíxose tendo en conta as características persoais e o que poden aportar nun labor de goberno. Non de oposición, de goberno. Xente con capacidade de xestión nos ámbitos nos que se desenvolven, co apoio dos edís do goberno e da alcaldesa.

–Xa, pero non estar no Concello suporía unha merma.

–Si, pero incluso o que vota ten un papel decisivo en quen e cómo se goberna un Concello. É secundario o lugar que se ocupa e si é un asunto principal o programa e con qué ideas se defenden os intereses da maioría do pobo traballador.

–Sinte desacougo ou ten algunha sensación particular ao asumir que pode deixar de ser concelleiro?

–En absoluto. Esa foi unha cuestión incidental, que nalgún momento veu dada, pero neste momento o Concello está perfectamente representado na persoa da alcaldesa, Victoria Portas, e considero que existe un equipo sólido, potente e fiable. E polo tanto, en condicións de manter unha alternativa de esquerdas que Cangas necesita.

–Non houbo presións, diverxencias ou tiranteces internas?

–Non. Sempre houbo unha xenerosidade moi grande, incluso tendo ideas e propostas diferentes. Xenerosidade que tamén demostramos con forzas que optaron á alcaldía en coalición con nós e logo non corresponderon. Da igual, nós sempre demostramos man tendida para conseguir que a esquerda poida seguir gobernando en Cangas.

–Da lista de hai catro anos, e das alianzas posteriores, quedan só tres concelleiros gobernando, e dous nin siquera repiten en postos altos. Non é un fracaso da proposta?

–Para nada. Estase ensaiando unha fórmula exitosa despois de conseguirmos superar diferencias con grupos que xa non aportaban nada, que por desgracia alonxáronse da esquerda e botáronse á dereita, e ademais logramos aglutinar persoas do tecido asociativo que son garantía de presente e de futuro na xestión de Cangas. Deuse un paso de calidade e logramos facer un equipo que mellora sensiblemente proxectos anteriores,

–Outro goberno de esquerdas, con alianzas, con tantos lazos rotos cos posibles socios?

–Non cabe dúbida de que é unha dificultade, pero nós non podemos decidir por forzas alleas que se din de esquerdas e logo apoian á dereita. Queremos recuperar unha esquerda máis coherente e convencida do papel que ten que xogar. Estamos dispostos a gobernar mesmo coas que practicaron o acoso e derribo. Ofrecemos un pacto de non agresión, o que non quere decir que non haxa debate de propostas e ideas. Serei ben claro: imos respaldar sempre para a alcaldía á forza de esquerdas que sume máis votos, sexa cal sexa, para impedir un goberno de dereitas. Gustaríanos saber se todas as demais que se din de esquerdas están dispostas a asumir ese compromiso e defenden ao pobo ou optan por defender os intereses dos poderosos.

–Hai un certo ruxerruxe social de que cando a esquerda goberna, acaba en lío. E hai exemplos.

–Eu quero desmentir eso, porque tamén hai bastantes exemplos do contrario na Corporación de Cangas. Repito, outra cousa é cando se disfrazan de esquerdas para facer políticas de dereitas.

“Non se debe valorar os anos no cargo, senón o que aportas”

–Asinaría repetir o vindeiro 28 de maio os resultados de 2019?

–Imos pelexar pola alcaldía, pero a decisión é dos veciños, consciente e libre, sobre que modelo de pobo quere. Creo que estamos en condicións de intentar mellorar resultados e dispostos a executar o mandato do pobo para facer efectivas as políticas sociais. Aí si que nos van atopar.

–Da vostede un paso ao lado. Cre que outros deben facer o mesmo para renovar a Corporación?

–Cada quen debe decidir, pero cando alguén fala de síndrome de Diógenes, dinosaurios e outras tonterías e ataques facilóns... A xente non se debe valorar polos anos que leva no cargo, senón polo que aporta. E por demostrar se estás co pobo ou cos especuladores. Por exemplo, Cangas padece as consecuencias da desastrosa xestión urbanística e económica dos gobernos de Sotelo, con débedas millonarias con Promalar, Massó, Luis Barros... Se o poñemos nas mans dese tipo de persoas, ahí está o risco. Recoñecer que se é unha hipoteca e un lastre, eso si que debe obrigar a dar un paso ao lado.

–Destaque un momento bo e outro malo da súa longa traxectoria municipal.

–O máis decepcionante, cando encabecei a lista do BNG, gañamos as eleccións e pactaron Alianza Popular e Converxencia co PSOE para darlle a alcaldía.. Fixo un dano tremendo á esquerda e a Cangas, e foi semente para conflictos posteriores. E un momento especial, cando me tocou encabezar a Xestora co apoio dos compañeiros auténticamente de esquerdas. Tamén a loita para evitar a desfeita co porto deportivo de Massó.

–E de persoas?

–Distingo o político do humano. Nas esquerdas, ao marxe de diferencias, Chimé, Souto, Perete, Harguindey... Pero tamén doutras opcións, como Marinelli, Encarna Santos... Pode haber respeto e recoñecemento, sen renunciar aos ideais.

–Dígame un motivo sólido polo que Victoria Portas debe seguir sendo alcaldesa de Cangas.

–É, con moitísima diferencia, a persoa con pollíticas máis de esquerdas e con máis capacidade que calquera outro candidato/a. Unha garantía de xestión para o presente e o futuro, para sentirnos orgullosos de Cangas.