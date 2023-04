Moaña recibe la concesión del paseo de Seara y tiene 6 meses para iniciar la obra

Lo anunció la alcaldesa, Leticia Santos, en el acto de presentación de la candidatura del BNG para las próximas elecciones municipales del 28-M, de que ese mismo viernes, habían recibido, por fin, la resolución, firmada por la directora general de Costas, Ana María Oñoro, con las concesiones al Concello de las carpinterías de ribeira de Carlagho y Casqueiro y del paseo de Seara, después de una espera de cuatro años, por lo que “nos presentamos a las elecciones con los deberes cumplidos”, dijo la regidora y cabeza de lista. Y ayer recibieron, finalmente, la documentación de la resolución, sobre la que volvió a incidir Santos en la “magnífica notica”. Lo cierto es que el Concello esperaba desde junio de 2019 por esta resolución, cuando presentó la solicitud de concesión de ocupación de 4.965,62 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, con destino a paseo marítimo de Seara (conclusión) y de 502 metros para la rehabilitación de las dos carpinterías de Carlagho, de 271, 15 metros; y Casqueiro, con 235,51 metros cuadrados, aunque ésta última quedó destruida en un incendio, en junio de 2017, cuando se vivía un fuerte enfrentamiento vecinal tras parar el actual gobierno las obras de construcción del paseo que había iniciado antes el PP para desarrollar otro proyecto de conservación de los astilleros más respetuoso con la protección de este patrimonio.

El plazo de concesión es por 15 años, prorrogables hasta un máximo de 30, siempre y cuando persista el interés público. No se espera lo contrario. El Concello está exento del pago del canon por dicha concesión, si no una explotación lucrativa, ue no está prevista. La intención del Concello es destinar estos terrenos a una gran plaza pública y la puesta en valor de las carpinterías para convertir a Moaña en una “gran potencia museística que ponga en valor la cultura marinera”.

Eso sí, el Concello tendrá que apurar para cumplir el plazo de seis meses que figura en la resolución de Costas para comenzar los trabajos. La alcaldesa, por un lado; y el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, por otro, coinciden en que se van a volcar con todas las horas de trabajo que hagan falta para conseguir las subvenciones necesarias, aunque también es cierto que pueden pedir una ampliación de dicho plazo. De todas formas Barreiro señala que intentarán cumplirlos, que ya encargaron los proyectos de ejecución del paseo y de las carpinterías y que cuando los tengan se enviarán de forma inminente a Patrimonio para su revisión y su presentación a los fondos y subvenciones que se convoquen. En los presupuestos de 2023, el Concello ya incluyó una partida para la redacción de los proyectos.

La solicitud de concesión se había presentado en base al anteproyecto de rehabilitación suscrito por el arquitecto Óscar Fuentes Dopico, de junio de 2019, con el Anexo 1 de “Propuesta alternativa de solución de paso accesible por el frente marítimo en las zonas de rampas de varada”, suscrito en julio de 2019 por el mismo arquitecto. Este anexo fue modificado posteriormente, en febrero de 2022, por el Anexo 03 “Propuesta de pasarelas a cota por el frente marítimo en la zona de rampas de varada”. De esta manera, el Concello resolvió el problema de la falta de accesibilidad plena que presentaba el proyecto con un paseo a dos niveles para respetar las rampas de varada. La solución de que se planteó fue la construcción de unas pasarelas móviles a cota para no impedir la salida y entrada de barcos a través de las rampas, en caso de que sea necesario.

La superficie solicitada inicialmente por el Concello era superior, pero al encontrarse parte de la misma dentro de otra concesión hasta 2016 destinada a Casa del Mar (en donde está el centro de salud que pertenece al Sergas), se excluyó de la presente resolución. Tampoco forman parte un bar-cafetería, cuya propiedad está reconocida por sentencia judicial; y el club de jubilados.

Las dos carpinterías formaban parte de una concesión anterior de 7 de octubre de 1942 que caducó el 19 de junio de 2017. La concesión revirtió al Estado un mes después, transcurrido ya el incendio que devastó el astillero de Casqueiro. Al año siguiente, en junio de 2018, la Consellería de Cultura las protegió con su inclusión en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia por su valor etnológico.

Retranqueo y alegaciones

En la resolución consta que en el proyecto se contempla el retranqueo de las fachadas de los astilleros para permitir el tránsito litoral y se proyecta la reconstrucción de la carpintería de Casqueiro, con su estructura de madera, formada por pórticos característicos y la conservación, mejora de la fachada y estructura de la otra de Carlagho. Se protegen la rampas-varadero como el elemento de mayor valor patrimonial y las pasarelas se plantean como un elemento con poca presencia que busca el mínimo impacto visual.

La petición de concesión fue sometida a información pública recibiendo alegaciones de Javier Carro y Julio Martínez Rodríguez, que incidían en que se solicitaban uso privativos sin títulos habilitantes; de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas para aclarar el deslinde, cuya exsclusión Costas reconoce que no ha culminado; de la Plataforma Paseo Beiramar por considerar que hacía uso privativo de uno de los inmuebles y de la Asociación de vecinos de Praia-Seara sobre la reposición de la acera junto al astillero de Casqueiro para proceder a la limpieza del espacio vallado y evitar problemas de salubridad.

La petición de concesión salvó todos los obstáculos y obtuvo los informes favorables. La Dirección Xeral de Patrimonio había planteado que la servidumbre de tránsito no quedaba expedita, pero el Concello lo salvó con el Anexo 03 del proyecto y en mayo de 2022 informó a favor.