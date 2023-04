Música, poesía, teatro, baile tradicional o juegos serán algunos de los ingredientes de la segunda edición del festival Art for change, iniciativa impulsada desde el IES Johán Carballeira con el apoyo tanto de la comunidad educativa como del Concello de Bueu, que se celebrará este sábado en la carpa de la Praza Massó, así como en el entorno del Centro Social do Mar y en el Museo Massó.

El evento tiene como objetivo poner en valor diferentes manifestaciones artísticas pero con un fuerte componente solidario, ya que será aprovechado para recaudar fondos para las organizaciones Save the children y 13 Grados. De este modo, se pondrán a la venta diferentes productos elaborados por el alumnado de los centros participantes, que, son, además del Johán Carballeira, los CEIP de A Pedra, Torre-Cela y Montemogos; los CPR Virxe Milagrosa y Eduardo Pondal; y el IES Illa de Ons.

Inauguración a las 12

La cita comenzará a las 8 de la mañana con la elaboración de una alfombra floral en la Praza Massó, si bien la inauguración oficial del certamen será a las 12 horas. A partir de ahí se desplegará un amplio programa para todos los públicos que ayer fue presentado en un acto al que asistieron el alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el concejal de Cultura, Xosé Leal, así como los directores y representantes de todos los centros educativos del municipio. Así, a las 12.30 y a las 17 horas se representará la obra coreográfica “O mar que nos move”. También a las 12.30 el Centro Social do Mar acogerá una conferencia sobre gaitas del mundo, con la presentación del libro “Temperando”. A las 13 habrá una doble cita con poesía en la calle en la Praza Massó y la performance “Ninguén é ilegal” en los exteriores del Centro Social do Mar. La jornada matinal se cerrará con un micro abierto de música en la Praza Massó a las 13.30.

Por la tarde tocarán las pandereteiras As Mosas do Hío a las 16, y posteriormente habrá tres obradoiros. Uno de ellos será de baile gallego en la Praza Massó (17.30) y los otros dos se ofrecerán en el Museo Massó: “O que o mar non quere” (17 horas, para niños de 5 a 9 años) y “Origami mariño” (18 horas, de 6 a 12 años). La carpa cerrará a las 19 horas, pero la programación aún continuará, ya que a las 19.30 horas, en el escenario del exterior del Centro Social habrá un concierto con los grupos Napalm y Sons of Asgard. Finalmente, a las 21 horas, se representará en el Centro Social las obras de teatro “Aquí ninguén chora” y “O xuízo”.

Mostra de Teatro

Y es que el festival servirá también para poner el punto y final a la Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo, que cumple su vigesimoquinta edición, y que se celebrará desde mañana hasta el viernes. La inauguración será a las 9.30 horas, media hora antes de la representación de la primera pieza, “Nesta obra ninguén chora”, de Comediantes Anónimos, del IES Johán Carballeira. A las 12 será el turno de “O xuízo”, a cargo del grupo de teatro del colegio Eduardo Pondal.

Premios del concurso de carteles

El jueves el aula de teatro San Narciso pondrá en escena “O futuro ao outro lado do espello” (10 horas) y el obradoiro de teatro del María Soliño “O enigma do doutor Mabuso” (12 horas). El viernes se representará “Alicia”, del grupo Luzazul a las 12, justo después de la entrega de los premios del concurso de carteles. La ganadora en la categoría de ESO fue la alumna del Johán Carballeira Fabiola Castro, mientras que en Bachillerato fue Cayetana Cayo, del IEs As Barxas. El jurado escogió el trabajo de esta última para ser la imagen del certamen de este año.