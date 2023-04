Alumnas de la vieja escuela de Balea.

Casa Simón fue el lugar escogido _no podía ser de otra forma_ para la reunión de antiguas alumnas de la mencionada escuela. Ellas llevan veinte años reuniéndose para confirmar la infancia; ellos empezaron este año.

Lo de Mariano Abalo, que nos lo expliquen

Que a lo mejor nos repetimos, como piensan algun@s. Pero lo de Mariano Abalo es para que nos lo expliquen. Es difícil de entender su posición y que Alternativa dos Veciños piense que ese puesto tan retrasado del que fuera líder de la FPG no le va a pasar factura en las urnas. Tomada o no con el consentimiento del propio Abalo, la decisión es arriegada, tal vez demasiado. Da la impresión que se corta por lo sano y que no se quiere nada de transición. Hay lista nueva, pero sin apenas experiencia política y se necesitan pies de plomo para aguntar de algo que la candidata no lo puede evitar: no ser de Cangas. Ahora no, pero con el tiempo sabremos si fue una decisión meditada del propio Abalo o forzada. Si las cosas salen mal se sabrán enseguida. Pero apostaría mi maravedís a que hoy sus adversarios políticos estarán más contentos que tristes.

El tenso ambiente del Concello de Cangas

Hay un ambiente enrarecido en el Concello de Cangas, con gente desplazada de su habitual sitio, con llamadas de WhasApp a horas intempestivas y malos gestos. Por menos, otr@s tuvieron huelgas. Ahora que se agota el mandato el plan de estabilidad laboral aún está ahí como la espada de Damocles.