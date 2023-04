Abalo sorprende y aparece en el puesto once de Alternativa dos Veciños, que lidera Victoria Portas

Saltó la gran sorpresa. Mariano Abalo ocupa el puesto número once de la lista Alternativa de Veciños que encabeza la actual alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (Natural de Marcón). Su posición en la candidatura supone poco más o menos que el retiro de Mariano Abalo de la primera línea de la política. Solo seguiría dentro si este nuevo partido, que sustituye a ACE, alcanza la mayoría absoluta que representan los once concejales. Abalo fue elegido secretario xeral de Unión do Povo Galego en 1983 y concejal de Cangas desde las primeras elecciones democráticas a través de distintas formaciones y presidió la Gestora en 1990, después de la denominada “movida” de Cangas, que derribó al alcalde socialista Lois Pena. Con 71 años de edad, Mariano Abalo quiere dejar el paso a nuevas generaciones, un riesgo demasiado elevado en una candidatura rodeada de gente nueva y liderada por el que fue el mirlo blanco de ACE hace cuatro años, Victoria Portas, y que cuenta con el bagaje de liderar el gobierno local durante dos años en solitario, después de romper con el PSOE y de poner un puente de plata para que una de sus compañeras de gobierno, Aurora Prieto, abandonara y se fuera a formar la candidatura de Esquerda Unida. Todo esto, después de suceder al fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos Varela (ACE). Esta formación nunca logró superar los 4 concejales.

No trascendieron diferencias internas tan graves entre Abalo y Victoria Portas a lo largo de estos cuatro años como para decir que Abalo trata de desvincularse del proyecto. No se puede decir esto porque su relación con el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al que trajo hace escasas semanas a Cangas, es lo que le da nombre a este nuevo partido, Alternativa de Veciños. Además estuvo hasta el último momento involucrado en la confección y en la comunicación de la lista. Así que pasa por ser una decisión propia, consensuada, se supone, con la candidata Victoria Portas.

La propia nota que hace pública Alternativa dos Veciños se nombra al alcalde de Oleiros y que la candidatura es un equipo que pretende superar la clásica división de la izquierda canguesa con un proyecto con la mirada puesta en la gestión municipal y la participación vecinal. “Cun aire fresco e renovado, non so no nome e logotipo, senón tambén na integración da súa candidatura composta maioritariamente por caras novas, algunhas delas cunha marcada traxectoria no tecido asociativo cangués. Victoria Portas lidera un proxecto comprometido co futuro de Cangas, a traves do traballo e da constancia desde a honestidade”.

Alternativa dos Veciños presenta a su candidata como una mujer que supone realizar una gestión responsable de los recursos del Concello y con una gran capacidad para tomar decisiones con valentía. Asegura que todo esto ya se empieza a notar en Cangas. Hace mención a los 3 millones de euros de subvención conseguidos para renovar el alumbrado público de Cangas y no duda en señalar las distintas obras realizadas a través del Plan Concellos. El nuevo partido afirma que Victoria Portas es una clara apuesta por la preservación del patrimonio natural y arquitectónico de Cangas, con iniciativas como la restauración y protección del sistema dunar de Areamilla y de Santa Marta y Liméns. “Eses son os avais que fortalecen a Victoria Portas para liderar un proxecto veciñal desde a esquerda e para plantarlle cara á dereita e a formación responsable das operacións más dañinas para o pobo de Cangas, como o pufo de Promalar, cunha débeda de 4,3 millones de euros, o caso Massó, con un débeda de 1,5 millones ou o contrato irregular do ciclo da auga”.

“Un equipo no que non importa o posto que se ocupa”

La lista de Alernativa de Veciños está integrada por hombres y mujeres que toman el relevo de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) “para continuar afondando na transformación do pobo cun proxecto de vila que pone ás personas no centro das súas políticas; un equipo no que todos e todas suman sen importar o posto que ocupan na lista: un equipo valente e decidido, aberto a toda esquerda”. La candidatura está formada por: Victoria Portas, Iris Cordeiro, Ramiro Clergeaud Fuente, Milagros Chapela, Raúl Novas, Mirian Soage, Brais Pazó Rey, Alberto Lorente Fuentes, María Candela Álvarez Graña, Daniel González, Mariano Abalo, Xiana González, Adrián Pena Rey, Ángela Fonseca Refojos, Félix Otero, María Luz Nogueira, Josefa Entenza, José Bermúdez Docampo, Silvia Álvarez, Soledad Santomé y Manuel Ruibal García. Como suplentess: Diego Martín Bermúdez Piñeiro, María Josefa Fernández y Ricardo Villar Martínez. Como se puede comprobar el otro concejal que figura en la lista es Adrián Pena, ocupa el puesto 13 de la lista. También para él es una retirada de la primera línea.