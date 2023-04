Santos pide que la “serie” de las urgencias acabe con su regreso

Con menos presencia de vecinos debido a la manifestación contra las eólicas en Santiago, Moaña cumplió ayer su 73 semana consecutiva de concentraciones para reclamar el regreso de las urgencias y el refuerzo de una ambulancia más para O Morrazo, en vísperas de una semana “cargada de lucha”, en la que el miércoles habrá concentraciones convocadas por SOS Sanidade Pública en toda Galicia, por lo que la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade de Moaña, Leticia Santos, citó a los vecinos el miércoles para concentrarse de nuevo ante la Casa do Mar, a las 20.00 horas.

Santos recordó que se han cumplido tres años desde que la consellería trasladó las urgencias a Cangas, que ya todos saben la película, las historias, que ya se pasaron por todas las temporadas de “esta serie que no acaba y que queremos que tenga un final feliz con el último capítulo de que devuelvan las urgencias”. Los vecinos volvieron a corear la consigna de “Urxencias xa”, como también “Sanidade pública”, cuando la alcaldesa dijo que lo que allí estaba ocurriendo sí era una batalla política, entre la parte que defiende la sanidad pública de calidad y la que está al otro lado en donde hace falta la tarjeta de crédito para pasar por el médico “y si no tenemos tarjeta de crédito no hay médico”. Insistió en que en la concentración en Moaña había esa posición política de defensa a ultranza del derecho a la sanidad pública de calidad.

La alcaldesa, que estuvo acompañada en los discursos por el presidente de la plataforma, Gabriel Ferral, también recordó que el sábado será el pleno extraordinario para nombrar hijo adoptivo a título póstumo a Paco Ferreira, activista que luchó en la plataforma de la sanidad de Moaña.