Sí Portas dice sí, cinco de las seis candidaturas de Cangas están encabezadas por mujeres

Finaliza hoy el plazo para presentar candidaturas a las elecciones municipales que celebran el próximo día 28 de mayo. Excepto el partido que gobierna Cangas, los demás ya anunciaron su candidato a la alcaldía, presentaron a miembros destacados de su lista y llevan desde hace más de un mes involucrados en una precampaña de puerta a puerta con los colectivos sociales y vecinales. Por alguna razón desconocida, ACE espera hasta el final. Tras la desintegración de la coalición, al marcharse Esquerda Unidad, la fórmula con la que pueden concurrir a las elecciones las mujeres y hombres que apoyen a la alcaldesa es la de ACEs, un partido que hace cuatro años se había constituido como tal a escasos días de las elecciones por miedo a que la coalición ACE no estuviese preparada. Se da la circunstancia de que el partido ACEs se constituyó con la firma de la hoy líder de Esquerda Unidad, Aurora Prieto. Así que no se descarta que tampoco sean estas siglas bajo las que se presente Victoria Portas y Mariano Abalo. Incluso se llegó a hablar de la fórmula Alternativa Vecinal.

Oficialmente, no se sabe si Victoria Portas va a ser la candidata. Todo apunta a que sí. Las luces encendidas en su despacho el viernes a las 23.00 horas hacían sospechar de una larga reunión para concluir un proyecto, una candidatura.

La estrategia de esperar hasta el final, como si fuese esto el mercado invernal de fichajes no se sabe a qué obedece; si es premeditada o se debe a la dificultad en conformar una candidatura. El empeño de la actual alcaldesa de no desvelar con antelación si se presenta o no, se entiende desde sus más próximos como la idea de ofrecer a la opinión pública de que la prioridad era trabajar en el gobierno local hasta el último momento, que la campaña no era importante. No se sabe si el intento acabó en éxito.

Si se confirma Victoria Portas como candidata a la alcaldía de Moaña se da la circunstancia de que en Cangas todos los candidatos son mujeres, menos en el Partido Popular, donde se mantiene José Enrique Sotelo. Por el PSOE se presenta Iria Malvido; por Esquerda Unidad, Aurora Prieto; por Podemos, Carmen Berzosa y por el BNG, Araceli Gestido. Es la primera vez que se da esta circunstancia en Cangas y seguro que muy pocas villas de Galicia pueden presumir de tantas candidatas. Decir, que el PP, estuvo a punto de colocar también a una mujer como candidata la alcaldía, lo que supondría un hito para Cangas: cinco de las seis candidaturas que se presentan están encabezadas por mujeres. Bueno, aún pueden aparecer más listas, ya que el plazo finaliza hoy.

En Moaña se presentan BNG, PSOE y PP y solo una mujer como candidata, la actual alcaldesa Leticia Santos; mientras que en Bueu se presentan BNG, PP, PSOE. Aquí, al igual que en Moaña, solo hay un candidato mujer, la cabeza de lista del Partido Popular, Elena Estévez. Así que Cangas es especial por todo.