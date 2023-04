Moaña rechaza el recurso de la empresa de Axuda no Fogar contra la prórroga y la revisión de precios

La disparada subida del IPC por el encarecimiento de los costes de producción ha metido en apuros económicos a las empresas del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) que se hicieron, estos últimos años, con contratos en los concellos, mediante unos pliegos de condiciones que han quedado desfasados y sin posibilidad de revisar precios. Es el caso de Cangas, cuya adjudicataria, Fepas (Fundación para el Estudio y Promoción de la Acción Social), ha planteado al gobierno su intención de dejar el servicio, si bien el Concello ha respondido tirando de su derecho a que siga con una prórroga contemplada en el pliego de condiciones de la adjudicación.

En Moaña ya van con un paso por delante y la empresa que en este municipio presta el servicio desde hace dos años (1 de mayo de 2021), con un contrato 991.500 euros anuales, Protección Geriátrica 2005, ya ha recurrido la prórroga de un año acordada por el Concello en el pleno del pasado 26 de enero, como también el acuerdo plenario de 23 de febrero, por el que el Concello rechazó la revisión de precios/hora que había solicitado el contratista el 14 de diciembre de 2022.

La empresa no tiene nada que hacer en vista e los informes en contra de Secretaría a ambos recursos que el gobierno local lleva al pleno de este jueves. En el caso del recurso a la prórroga de un año, el informe alude a su inadmisión porque entiende que es extemporáneo, ya que se presentó fuera del mes de plazo que tenía la empresa. Protección Geriátrica fue notificada el 4 de febrero del acuerdo de un año de prórroga y la empresa presentó recurso de reposición mediante escrito de 6 de marzo. La secretaria concluye que el plazo para interponer recurso de reposición era de un mes y que transcurrido dicho plazo únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, que es la vía que deja abierta el Concello a la empresa.

Al margen de ese aspecto, la empresa estaría obligada a seguir en el Concello con el contrato prorrogado. La cláusula 7ª del pliego de contratación del SAF establece un plazo inicial de duración del contrato de dos años con dos prórrogas de un año cada una, hasta un máximo de cuatro años. El informe técnico señala que la prórroga es obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del contrato. Solo no será obligada para el contratista si la Administración se demorara más de 6 meses en el pago del precio. De todas formas, añade, la duración del contrato quedará condicionada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. En el informe consta que el procedimiento seguido por el Concello es ajustado a derecho toda vez que la prórroga resulta obligatoria para el contratista.

Previsión de IPC negativo

Por lo que respecta a la revisión de precios que había solicitado la empresa, rechazada por el Concello por acuerdo plenario el 23 de febrero y recurrido por el contratista, el informe de la secretaria lo desestima en base al pliego de cláusulas que rigieron la adjudicación. La hora ordinaria del SAF en Moaña se está pagando a 17,47 euros y la extraordinaria a 20,31 euros. En el escrito que presentó la empresa se alegaba que el estudio económico financiero de 2020 en el que se fundamentaron las magnitudes económicas del contrato, se limitó a calcular los costes de personal con la tabla del referido convenio, actualizada para el año 2020, que consideraba válida para el 2021 al preverse un IPC negativo para ese año, sin incluir una partida para cubrir los incrementos derivados del IPC de los años de duración del contrato y sus prórrogas.

Añadía que el órgano de contratación había incurrido en una “clara irregularidad” al no incluir una partida con los aumentos del coste de personal que pudieran producirse. El informe de Secretaría niega la irregularidad y dice que tanto los pliegos como la aprobación del expediente no fueron recurridos y que no cabe ahora, dos años después, reproche alguno. Añade que el licitador aceptó, sin condiciones, el contenido de los pliegos. Por eso, señala, que “carece de sentido por extemporáneo e incongruente criticar o afirmar que el estudio económico en el que se basan los pliegos para determinar el precio/hora del servicio es contrario a derecho al no prever una partida para el caso de incrementos del IPC”.

Entra en el ámbito del “riesgo y ventura” del contratista

En su solicitud de revisión de precios, la concesionaria del SAF de Moaña, Protección Geriátrica, argumentaba que el IPC experimentó un fuerte e inesperado incremento en la anualidad anterior (2022) generándoles un perjuicio económico por tener que hacer frente a subidas salariales derivadas de la aplicación del convenio colectivo, por lo que pedía esa modificación del contrato en base a circunstancias “imprevisibles”.

Pero el informe de Secretaría tumba este argumento y alude a que el pliego figura que el precio de contratación no podrá ser objeto de revisión según el artículo 103 de la Ley del Sector Público y no sufrirá variación a lo largo de la vigencia del contrato. Aclara que solo se modificará hasta un máximo del 20% en el supuesto de que la Consellería de Política Social incremente el número de horas de servicio de Axuda no Fogar asignadas al Concello en la modalidad de “SAD (Servicio de Axuda a Domicilio) dependencia” y, por consiguiente, incremente el número de personas destinatarias al serles reconocida de manera motivada la condición de personas en situación de dependencia. También si la consellería incrementa el número de horas en la modalidad básica o de libre concurrencia.

Consta en el informe que en este caso no se dan estas circunstancias. Tampoco considera que la revisión se encuadre en una modificación no prevista porque realmente lo que pretende la empresa es una revisión de precios que “proscriben los pliegos que rigieron la licitación, intentando camuflarlo como una modificación no prevista”. Añade que entra en el ámbito de “riesgo y ventura del contratista”. También recuerda que la Ley de Contratación Pública (LCSP) permite la revisión cuando el período sea superior a cinco años. En este caso, el contrato es de dos años prorrogables por otros dos.

Aprobación de la “Irmandade” con Meira de Lugo

El pleno de este jueves también incluye en su orden del día la aprobación definitiva del expediente de “Irmandade” entre el Concello de Meira, en Lugo; y el de Moaña, que nació por la coincidencia del nombre con la parroquia moañesa de Meira, en una relación de hace cinco años de la comisión de fiestas de Samertolaméu que ahora se institucionaliza. En la propuesta se contempla el compromiso de dotar en los próximos presupuestos una partida para la Irmandade, para las actividades previstas entre ambos municipios. En cultura se propone el intercambio de asociaciones durante las fiestas y eventos. En Meira (Lugo) 14-7 de agosto San Roque y romería en el área recreativa A Xira, Festas da Malla (28 agosto); Semana Santa (tamborrada), magostos, Corpus, Candeas (2 de febrero) y romería de San Isidro de Paredes (15 de mayo). En las de Moaña, Samertolaméu, Peregrina; Entroido de Meira, Arte na Illa, Festa do Mexilón, Romaría de Bronlle y Feira da vida saudable. También se proponen intercambios de las escuelas de músicas, bandas, corales de Meiramar y el grupo de gaitas de Meira, de Devanceiros do Mar y Amigos da Malla; de grupos de teatro; visita el Encontro de Embarcacións Tradicionais; intercambio de artesanos y productores en las Festas da Malla y Arte na Illa, visitas guiadas, organizar una muestra do Mexilón en Meira Concello otra de la Malla en Meira (parroquia); campamentos juveniles, intercambios de clubes de jubilados, contar con información turística y todo tipo de activiades deportivas como la visita a las regatas de Meira y la participación en la ruta Miño-Eo.

Siguen los bailes para mayores

Por otra parte, el Concello de Moaña celebró en Domaio el último de los baile-cóctel que había programado en los tres clubes de jubilados del municipio, para, en colaboración con el Obradoiro de Emprego de Moaña Labora IV, contribuir a la sociabilización de los mayores y al mismo tiempo ayudar a las prácticas de los alumnos de este curso en cocina y trabajo en sala. En la foto, la alcaldesa, Leticia Santos (segunda izda.) y la edil de Servicios Sociales, maría Ortega (tercera dcha) con asistentes.