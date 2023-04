El TSXG confirma la sentencia que condena al Concello a indemnizar a la hormigonera de Barros

Una nueva sentencia en contra de los intereses del Concello de Cangas vuelve a hacer temblar las arcas municipales. Si la semana pasada fue la de Promalar, por la que el Concello debe pagar más de 2 millones de euros en concepto de devolución de las cantidades que la empresa de Juan Lago entregó como anticipo del convenio urbanístico de Aldán, ahora es la que obliga al Concello de Cangas a indemnizar a la empresa hormigonera Luis Barros, después de que los tribunales forzaran el derribo de la misma, sita en el Alto de A Portela (A Madalena) porque la licencia municipal que sirvió para construir la planta no se ajustaba a derecho, al estar considerada como una actividad nociva y peligrosa. El fallo del TSXG no hace otra cosa que confirmar que el que dictó el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra, que señalaba que la empresa no actuó con “dolo” y que no constan informes desfavorables de los técnicos, además de calificar de “anormal” el funcionamiento del Ayuntamiento de Cangas. La indemnización que debe pagar el Concello a Luis Barros se eleva a 220.687, 21 euros.Eso sí, la novedad es que no impone al Concello las costas generadas por los letrados de la demandante.

La firma de Luis Barros interpuso contencioso administrativo contra la desestimación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el concello de Cangas el 1 de marzo de 2010 y el 17 de junio de 2020 por la anulación judicial de una planta de hormigón fresco y nave de almacén en el Alto de A Portela . En el mismo solicitó que se condenara al Concello de Cangas a una indemnización de 426.762,27 euros. La mercantil exponía en su demanda que construyó la planta de hormigonado que el TSXG obligó a derribar con buena fe y confianza legítima, amparada en información urbanística previa y en licencia de obras y actividad otorgadas por el concello de Cangas el 4 de febrero de 2005, en un polígono industrial preexistente, con más de 20 naves y que realizó las obras por un importe de 287.689,15 euros. El 7 de septiembre de 2006 se le concedió licencia de apertura, licencia que con posterioridad anuló el TSXG. En 2019, Prefabricados Luis Barros inició el desmantelamiento y traslado de las instalaciones al polígono de Castiñeiras, en Bueu .El Concello de Cangas adujo, en su defensa, que la empresa carecía de derecho de indemnización alguno, que las licencias fueron concedidas con carácter provisional, en precario, revocables por el Concello unilateralmente. Discrepó de la indemnización solicitada porque las licencias se concedieron para obras fácilmente desmontables. Añadía que la información urbanística prevía a la licencia era veraz , pues se limitó a indicar lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, pues no podía ignorar la Ley del Suelo que prohibía ese uso industrial en suelo rústico. En las bases de ejecución de la sentencia se estima en parte la demanda, reconociéndosele a la empresa el derecho a recibir una indemnización del concello por el perjuicio antijurídico que le generó la anulación de las referidas licencias urbanísticas. La cuantificación final de la indemnización se realizará en la fase de ejecución de sentencia de la siguiente manera: Se tomará como cantidad base la cuantía de 220.687,21 euros. Se le restará el porcentaje de amortización de la inversión generada hasta junio de 2018, que es cuando se paralizó y precintó la actividad. Para determinar ese grado de amortización, la empresa deberá presentar el informe de un perito contable o auditor de cuentas, independiente, realizado a partir de los libros contables y mercantiles de la empresa. En este informe se detallarán también las subvenciones que en su caso se haya reflejado en contabilidad. La cantidad final a indemnizar se actualizará con el IPC desde la fecha de presentación e la primera reclamación en vía administrativa. El gobierno, pendiente de informes para ir a casación El gobierno municipal de Cangas consultará con los asesores jurídicos del Concello la posibilidad de recurrir en casación la mencionada sentencia al Tribunal Supremo, aunque en principio, no se ven muchas posibilidades de éxito, según reconocía ayer el primer teniente de alcalde Mariano Abalo. El concejal, eso sí, temía que el citado fallo marcara un precedente para otras muchas licencias que en el Alto de A Portela se concedieron de esa manera. Desde la concejalía de Urbanismo que dirige Mariano Abalo se trata de impulsar en el Polígono de A Portela, después de que la Xunta de Galicia ya aprobara hace años el PERI. Recientemente se formó la junta de compensación, donde Mariano Abalo figura como representante municipal en la misma. Recientemente, los propietarios de las naves y terrenos afectados por el PERI muestran una mayor inclinación a sacar el proyecto de reparcelación y el de urbanización, fundamentales para regularizar toda esta zona que se generó a golpe de licencias muy parecidas a las que se concedieron a Luis Barros.